Video: así fue el impresionante choque en el que murieron tres jóvenes

Policiales Tres personas fallecieron al chocar un auto con la cabina de un peaje

El impacto fue brutal y tuvo consecuencias lamentables: tres mujeres murieron al protagonizar un choque en la Autopista del Oeste, en General Rodríguez. El Peugeot 208 en el que viajaba se despistó, dio contra el guardarrail y se estrelló contra una cabina de peaje.El episodio se registró alrededor de las 6.40, a la altura del kilómetro 47 de la autovía. La conductora del auto color blanco (dominio OXI-784) perdió el control y todo terminó en tragedia.El impacto fue tan fuerte que el Peugeot golpeó contra la parte superior del guardarrail, voló y cayó aproximadamente unos 20 metros más adelante, donde terminó impactando contra una estructura ubicada en el costado de donde están las cabinas del peaje.Dos de las mujeres que iban en el auto perdieron la vida en el lugar y una tercera ocupante fue derivada a un hospital de la zona, pero perdió falleció más tarde producto de las heridas que recibió.Una dotación de bomberos trabajó para sacar los cuerpos de entre los hierros retorcidos, además de agentes de la Policía bonaerense y de Defensa Civil. En la zona donde ocurrió el choque se desarrollaba una fiesta privada por Halloween y había mucha gente que no era de la zona.Al momento del choque, la ruta estaba mojada por la lluvia, pero la zona se encontraba con óptimas condiciones de transitabilidad.Se conoció la identidad de las tres ocupantes que lamentablemente perdieron la vida. Quien manejaba era Estefanía Abigail Flores, de 20 años, e iba acompañada de Brisa Kimey López (19) y Sheila Nair López (24), estas dos últimas, hermanas.Dos de ellas murieron en el acto producto del terrible impacto que sufrió el vehículo, mientras que la otra lo hizo en el Hospital Vicente López a donde había llegado a ser derivada pero con graves heridas, luego de haber sido expulsada del vehículo y caer a gran velocidad, contra la garita del peaje.Las imágenes primero confirmaron que no perdieron el control por la presencia de otro rodado, sino que la conductora iba a alta velocidad, a pesar de que el clima complicaba todo debido a las lluvias. Había trascendido que se había trabado la aguja en los 200 kilómetros por hora, cuestión que no se puede establecer aún, pero parece muy posible que la velocidad fuera muy alta, por la forma en que el auto voló tras chocar contra el guardarraíl y quedar de costado en el aire.En un principio el vehículo golpeó contra el guardarrail pero se vio en el video que ya había dado un trompo previo. Luego, al chocar con esa protección, en vez de quedar dentro de la calzada, voló por los aires hasta impactar con la cabina de peaje en la que terminó destrozado y de forma lateral entre la construcción y el alambre que delimita la zona.

El Peugeot 208, modelo 2015, tiene un motor 1.6 y puede alcanzar una velocidad máxima cercana a los 170 kilómetros. Algunas versiones indicaban que el velocímetro había quedado clavado en 200 kilómetros, algo que parece improbable. No obstante, los testigos aseguraron que iba muy fuerte.La investigación del siniestro quedó a cargo de la Fiscalía N° 10 de General Rodríguez, que conduce Gabriela Urrutia.Fuente: (LaPostaNoticias)