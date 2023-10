Tres personas fallecieron al chocar un auto con la cabina de un peaje

Tres personas fallecieron esta mañana por un choque de un auto contra la cabina del peaje en la Autopista del Oeste a la altura del kilómetro 47, informaron fuentes viales.



El hecho ocurrió cerca de las 6.40 en la cabina de la rampa de Acceso Oeste, altura kilómetro 47 en sentido a la ciudad de Buenos Aires, indicó Autopistas del Oeste.



Por causas que aún no fueron esclarecidas, la conductora del automóvil modelo Peugeot 208 perdió el control del vehículo e impactó contra la cabina de peaje, lo que provocó que dos mujeres que viajaban en el auto murieran en el acto a raíz del accidente.



En tanto, una tercera persona que se encontraba en el vehículo fue trasladada con vida al hospital, donde falleció.



En el lugar interviene personal policial, bomberos, seguridad vial y SAME local, cuyo médico constató los fallecidos, mientras se esperan las pericias de la Policía Científica.



Por el momento "no se descartó la presencia de un segundo o tercer vehículo involucrado" en el accidente, que además produjo daños en la cabina del pesaje, indicó la señal C5N.



A su vez, consignaron que si bien la calzada se encontraba mojada debido a la lluvia de esta mañana, es "una zona muy vigilada e iluminada".



La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°10 de General Rodríguez.



La empresa concesionaria vial del Acceso Oeste señaló a través de X (ex Twitter) que se encuentra liberado el ingreso desde Colectora, pero hay reducción de carril lento y solicitaron que se circule "con precaución".