Un hombre está internado tras recibir tres disparos en barrio El Morro

Su madre, Perla, dialogó con Elonce y comentó los detalles del hecho: “Me enteré el viernes a las 4:30. Estaba en traumatología y no sabía bien qué había pasado. Vengo acá al hospital San Martín y me habían dicho que le habían dado tres tiros por parte de una persona que vive en barrio El Morro”.Al mismo tiempo, reconoció que conoce a la persona que efectuó los disparos y afirmó que “hace dos años había tenido unos problemas con él por venderme un auto sin papeles”.Sobre el hecho policial en sí, la mujer relató cómo se encuentra su hijo: “”.“Cuando él sale de la casa en la que estaba viviendo, se encuentra con ese sujeto y le dijo ‘esto es para que tu papá no moleste más’”, finalizó el episodio policial. Al respecto, ya hay una denuncia policial.Por otro lado, anunció que “a pesar de todo, está bien. No puede caminar, pero tiene las balas”. Por último, solicitó justicia para el caso no quede impune.