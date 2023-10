Adolescente de 15 años fue chocado por una moto en Paraná

Un adolescente de 15 años fue chocado por una moto en calle Hernandarias y Ovidio Lagos, de la ciudad de Paraná.El conductor de la moto dialogó cony contó cómo ocurrió el hecho. “El chico se cruzó corriendo la calle y lo choqué, no me vio. Caí de cara contra el piso. Sufrí heridas en la mano, en el ojo y la frente”, indicó.El chico “se encontraba bien, habló con su madre, le preguntaban cómo se llamaba y cuántos años tenía y respondió. Fue el susto. Tenía sangre en la cara, lo llevaron al Hospital San Roque para control”.“Yo presenté todos mis papeles, carnet, seguro, todo. No recibí asistencia porque tengo golpes nada más. Al chico como lo choqué con la moto que es tan pesada lo tumbé. No lo pisé ni lo pasé por encima, alcancé a frenar y esquivarlo, pero fue como un empujón”, relató.Dijo que “a mí justo me dio el semáforo en verde, aceleré para pasar y el chico cruzó corriendo porque parece que lo esperaba la madre del otro lado, según me dijeron. Ahora voy a ir al hospital a ver cómo está el chico”.“Se me rompió el parabrisas de la moto, los faros, pero arrancó. Yo venía con el casco puesto pero el golpe se dio igual”, finalizó.