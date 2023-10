Mujer fue atacada por un pitbull y le debieron amputar parte de un dedo

En un incidente ocurrido en la ciudad de Cerrito, Mirta Haberkon resultó gravemente herida al intentar proteger a su mascota de un ataque canino. El hecho tuvo lugar cerca de las 17:40 del martes 25 en la calle Malvinas Argentinas, en el barrio CGT.En este sentido, Haberkon, relató la experiencia a: “Veníamos caminando con mi pareja y nuestra mascota con la correa, y nos interceptó un perro que nos atacó mal. Fue terrible y muy desesperante. En toda la situación, tanto mi pareja como yo, no nos dimos cuenta de lo que había sucedido, porque no dimensionamos la gravedad de las mordeduras”.La agresión ocasionó lesiones significativas en ambas manos de Mirta. “Me amputaron la primera falange del menique de la mano izquierda y tengo fracturas y mordeduras en la mano derecha. Además, mi pareja resultó lesionada en el brazo con cinco mordeduras”, indicó.Tras el ataque, Haberkon, instó a la comunidad a tomar conciencia sobre la importancia de cuidar a las mascotas y la responsabilidad compartida: “Quiero que la gente tome conciencia de que esto que me pasó a mí le puede pasar a un niño o a un adulto mayor.Es un animal, tiene su instinto y lo tenemos que cuidar porque ellos no tienen la culpa, la culpa es de los humanos”.Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, se presentó una denuncia formal y Mirta recibió atención médica inmediata. “Primero fui atendida en el hospital de Cerrito, donde recibí las primeras atenciones y estuve internada. Luego fui trasladada al hospital San Martín de Paraná, donde realizaron suturas y la amputación de una parte del dedo.Para concluir, Haberkon, indicó que “se sabe quién es el dueño del animal que nos atacó porque el pueblo es chico”.