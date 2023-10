Nena de 13 años denunció que fue abusada por su profesor: los aberrantes chats

Policiales Hubo una amenaza en facultad de UADER en Concepción del Uruguay

Policiales Mujer iba en bicicleta y sufrió graves heridas al ser chocada por motociclista

La mamá de una nena de 13 años descubrió que el profesor de danza de su hija había invitado a la nena a su casa para abusar sexualmente de ella. El acusado sigue dando clases en un estudio de baile de la ciudad de General Villegas, y hay otras tres chicas que lo denunciaron por acoso.Los hechos fueron denunciados en la comisaría de la Mujer, después de que la mamá de la víctima le revisara el Whatsapp y descubriera que tenía mensajes indecentes por parte del acusado.Al ver los mensajes, la mujer quedó en estado de shock y corrió a preguntarle a su hija qué había pasado. La nena le contó que el joven de 25 años la había invitado a su casa después de clases y que allí había abusado de ella.La mamá de la chica siguió indagando y su hija le contó que su profesor no usó protección y que le dio de tomar una pastilla diciéndole que era Ibuprofeno, sin saber con certeza que fue lo que ingirió. La mujer supone que se trata de algún anticonceptivo de emergencia para evitar un eventual embarazo, por eso la llevó al pediatra por cuenta propia para descartar esta posibilidad.El caso recayó en la UFI N°6 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, a cargo del fiscal Fabio Alberto Arcomano, quien imputó por presunto “abuso sexual” al hombre identificado con las siglas E. C., que ahora será investigado por la Justicia. También interviene la jueza de Garantías N°1, Anastasia Márquez.“El hecho sucedió el domingo del Día de la Madre, pero la familia se enteró recién el domingo de elecciones”, explicó la tía de la víctima en diálogo con TN. También reveló que pidieron que se haga una Cámara Gesell, ya que la víctima es menor de edad, pero desde la Justicia le dijeron que “tienen la agenda muy ocupada”, por lo que deberán esperar.La tía de la víctima también reveló que, a partir de que se hizo público este caso en la ciudad, otras tres chicas ya presentaron su denuncia por acoso. Todas aseguran haber sido seducidas por este hombre.“Es muy triste todo. En este pueblo pasan cosas terribles, pero la Justicia las oculta y defiende a gente como este pedófilo. Necesitamos que se difunda para que hagan algo. No puede quedar en la nada”, cerró.