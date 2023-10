“Quedé en pampa y la vía”, dijo cadete que sufrió el robo de su moto

Luciano Tourón, sufrió hace unos días el robo de su moto en la ciudad de Gualeguaychú, la cual utiliza para sus tareas de cadetería y cobranzas. “Cuando terminé de trabajar a la medianoche, dejé la moto en la puerta de mi casa y en un descuido me la llevaron. Es mi herramienta de trabajo, quedé en pampa y la vía”.

“Hace más de diez años que trabajo con la moto, me gano el mango arriba de dos ruedas y ahora no puedo tener ingresos”, lamentó.



El hecho sucedió en la esquina de calle Franco y Roca. “Era una Brava 110, de color azul, con una calcomanía de La Renga y otra con el número 46”, indicó Luciano.



Se solicita a quienes puedan colaborar para identificar a los delincuentes o el destino de la motocicleta, comunicarse al número 3446 601275



“No tenía puesto la chapa de patente, porque se había roto y estaba debajo del asiento”, describió a Radio Máxima.