Vecinos atraparon a un arrebatador de celulares e intentaron golpearlo

? LADRÓN AL DESCUBIERTO

- El detenido por los vecinos había robado un celular pero lo negaba

- La víctima del robo pidió que lo llamen a su teléfono, para que suene

- El delincuente intentó descartarlo pero fue tarde

Un delincuente le arrebató el teléfono celular a un hombre en la ciudad de Córdoba, pero gracias a la intervención de los vecinos el robo se frustró. Entre varios lograron reducirlo y consiguieron que devolviera el aparato. “Fue sin querer”, se defendió entre lágrimas.Sucedió pasadas las 12 en la calle Ribera Indarte al 500, en pleno centro cordobés. Según detallaron fuentes policiales a Infobae, el ladrón, de 18 años, le arrancó el teléfono a un hombre y huyó. Pero en el camino lo detuvo un grupo de vecinos, hasta que llegó la Policía.La secuencia fue registrada por un periodista local y luego se hizo viral en redes. En el video, que encabeza esta nota y dura poco más de un minuto y medio, se puede ver el momento exacto en que los vecinos detienen al ladrón, tomándolo de la mochila. Luego, lo acorralaron contra la puerta de un local de motos, y lo increparon.“¿Qué hiciste?”, le dijo uno. “Me robó el celular”, contestó el damnificado. “No, yo no le robé a nadie. Yo corría a otro chico”, intentó justificarse el delincuente. “Pero si se venía cambiando en el camino. Se sacó la campera”, lo acusó otro hombre.Ante la negación del robo, alguien propuso llamar al celular en cuestión. Rendido, el arrebatador se metió la mano en el bolsillo derecho del jogging y devolvió el aparato. “Fue sin querer”, aseguró y desató la furia del hombre asaltado. “¡¿Por qué me robaste?!”, comenzó a increparlo, mientras lo golpeaba.El ladrón, en tanto, pedía “ayuda”.“No le peguen de más”, intervino una mujer. De fondo, otra vecina justificó la golpiza y pidió más mano dura. “A estos hay que cagarlos matando. Hay que hacerlos cagar. A mí me mataron un familiar. Espero que no te vaya a pasar nada a vos”, sostuvo.Según pudo saber este medio, finalmente, el delincuente fue aprehendido por el delito de “robo” y quedó a disposición de la Justicia en la Comisaría 1ª de Córdoba.