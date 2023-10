Incendio en extractor de aire afectó a una vivienda del barrio CGT de Paraná

¿Dónde se originó el incendio?

“A prima facie se determinó que el incendio inició en la cocina, donde se encontraba el extractor de aire”,

que se registró pasado el mediodía de este jueves. Afortunadamente, no se reportaron lesionados como consecuencia del siniestro; solo, por la situación que atravesó, pudo saberDos dotaciones de Bomberos Zapadores y una de Bomberos Voluntarios intervinieron en el lugar para evitar el peligro de derrumbe, debido a que se trata de una propiedad ubicada en el piso superior de una de las cuatro torres que componen el complejo habitacional., sobre todo el sector de la cocina, por lo cual nos abocamos a realizar las tareas de extinción y enfriamiento en el lugar, además de ventilar porque había mucho humo”, comunicó aLuis Araos de Bomberos Zapadores.Consultado al bombero si existía el riesgo de derrumbe en la propiedad, éste acotó que, “generalmente, las estructuras quedaron resentidas por el fuego y el calor”. En ese caso, dio cuenta deconfirmó Araos y estimó queEn la oportunidad, el bombero indicó que, ante este tipo de situaciones, “se aconseja evacuar el lugar inmediatamente porque las tareas de extinción y enfriamiento en el lugar corresponden a personal de Bomberos”. “Aunque es totalmente entendible que en la desesperación se trate de resguardar la propiedad y los bienes que se tengan; y no se advierte del riesgo que se está pasando”.En ese sentido, Araos comentó que tras el incendio en una de las torres del barrio CGT, se aconsejó a los vecinos de los pisos superiores que no ingresen a las viviendas “porque fue donde se registró la mayor cantidad de humo”.De hecho, el vecino de la planta baja dio cuenta de su preocupación por las consecuencias del incendio.reconoció a. “Las llamas y el humo fueron impresionantes, pero afortunadamente, los bomberos llegaron rápido y empezaron a apagar el fuego”, repasó el hombre de apellido Caballero.“Fue una situación desesperante, pero esperamos que no pase a mayores y”, esperanzó el vecino.