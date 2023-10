Aduana evitó el contrabando de combustibles e indumentaria hacia Uruguay

Los agentes especializados de la Dirección General de Aduanas evitaron el contrabando de una gran cantidad de bienes que tenían como destino final Uruguay. Entre las mercaderías secuestradas hay fernet, jeans, remeras, bermudas y combustible.El primer operativo fue en el Puente Internacional que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos. Un auto con matrícula uruguaya llegó al puesto aduanero con intención de cruzar al país vecino.Durante las preguntas de rutina el ciudadano de Uruguay aseguró que no tenía nada para declarar con una voz algo quebrada y con notables gestos de nerviosismo. Tras fiscalizar el rodado encontraron una enorme variedad de productos, que por su cantidad se estima que eran para comercializar.Los agentes de la Aduana secuestraron 48 botellas de fernet, 200 jeans, 60 remeras, y 28 bermudas de jeans por tratarse de una transgresión al Régimen de Equipaje del Código Aduanero. La mercadería está valuada en $2.500.000 y la multa podría ser de $7.500.000.Durante otro operativo de rutina en Gualeguaychú, el personal del organismo detectó e incautó mil litros de combustible que dos camiones intentaban trasladar a Uruguay de manera irregular.Durante las preguntas habituales a los conductores de los rodados, aseguraron que no tenían nada que declarar. Sin embargo, cuando los agentes aduaneros inspeccionaron los vehículos detectaron que cada uno contaba con un tanque extra que contenía gasoil sin declarar. Uno llevaba 400 litros y el otro, 600 litros.Cuando los guardas verificaron la documentación presentada por los choferes, descubrieron que las mochilas de combustible no estaban registradas ni en la revisión técnica ni en la documentación presentada a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).Dado que los tanques en cuestión no estaban registrados ante las autoridades correspondientes, fueron secuestrados con el combustible por el personal de la Aduana. Además, el tráfico irregular de combustible significa una transgresión al Régimen de Equipaje del Código Aduanero. Dado que la carga tiene un valor de $350.000, la multa podría ser de $1.050.000.