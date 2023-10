Subió a la ruta, protagonizó fuerte choque e intentó “retirarse del lugar”

Un siniestro vial ocurrió en Ruta 12, a la altura del acceso a la localidad de General Ramírez, en el departamento Diamante. Chocaron “un Volkswagen Gol Power, conducido por un hombre de 69 años, quien iba acompañado de una persona de 66; y una camioneta Toyota Hilux, al mando de un hombre de 84 años”, informó el subjefe de la comisaría, Martín Figueroa.Acerca de cómo se produjo la colisión, detalló que “el rodado de menor porte circulaba por Ruta Nacional 12 -en dirección hacia la ciudad de Concepción del Uruguay-; mientras que la camioneta se desplazaba desde Ramírez hacia el camino que da ingreso con destino a la localidad de Don Cristóbal” e impactaron “en momentos que la camioneta ingresó a la ruta”.Los ocupantes del automóvil sufrieron lesiones: "Fueron trasladados al hospital local, donde recibieron las primeras curaciones, y conforme el examen realizado por el médico policial, presentan hematomas y traumatismos varios. Se trata de lesiones leves", confirmó el Segundo Jefe.El Volkswagen resultó con importantes daños en su carrocería y la pick up, "posterior al siniestro, intentó retirarse del lugar en dirección hacia Don Cristóbal”. Sin embargo, “gracias a transeúntes que circulaban por el camino y por los daños del vehículo, que no recorrió una gran distancia y regresó nuevamente al sitio donde se produjo el siniestro", comentó el subcomisario a FM Estación Plus.