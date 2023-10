Asesinaron a balazos a un hombre delante de su hijito en la puerta de pollería

Un hombre de 49 años fue asesinado de dos balazos en medio de un forcejeo con dos personas que intentaron robarle su auto, en el que iba con su hijo de 4 años, luego de realizar una compra en una pollería en la localidad bonaerense de Valentín Alsina



Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió ayer a las 18.40 sobre la calle Liniers y Oliden, cuando Omar Omar Szkarlatiuk fue abordado por al menos dos presuntos delincuentes cuando se disponía a realizar una compra.



En ese momento, indicaron los informantes, se produjo un forcejeo en el que el hombre, de 49 años, recibió dos impactos de bala.



Las fuentes señalaron que una ambulancia trasladó a Szkarlatiuk al Hospital Evita, de Lanús, pero que el hombre llegó ya sin vida.



En tanto, el niño de 4 años, hijo de Szkarlatiuk, resultó ileso y fue auxiliado por los propios vecinos del lugar, testigos del hecho, quienes alertaron sobre lo sucedido a través de la línea 911.



También se pudo saber que los delincuentes habían llegado al lugar en un auto Ford K de color marrón y que habían abordado al hombre en el momento que salía de la pollería y se disponía a volver a subir al auto, donde estaba su hijo.



Esta mañana, Lucas, un vecino del barrio contó en declaraciones al canal Todo Noticias: "Yo estaba en la casa de mi abuelo merendando y automáticamente salí. Nunca me imaginé que iba a encontrar un cuerpo tirado en la vereda".



"El tipo va a comprar un pollo con su hijo y termina con su vida. Puede ser que hubo un forcejeo pero no sabés qué es lo que te pueda pasar estando con tu hijo. Ver al nene llorando desconsoladamente fue terrible. Unos 40 minutos estuvo el hombre tirado en el piso", agregó.



"No sé la cantidad de delincuentes que eran porque, cuando salí, el hombre estaba tirado y solo estaba el nene llorando desgarradamente y llamamos a la madre que llegó y estaba en estado de shock", indicó.



La causa se encuentra a cargo de la fiscalía a cargo del fiscal Martín Rodríguez de la Unidad Funcional de Instrucción 6 descentralizada de Lanús, que caratuló el caso como "homicidio".