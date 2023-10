La prendió fuego y mató delante de su hija de 11 años: condenado a perpetua

Ella le dijo que quería terminar. Él reaccionó de manera violenta, como lo había hecho tantas veces a lo largo de la relación. Pero esta vez fue más allá. La roció con alcohol, la prendió fuego y la mató. Todo delante de su hija de 11 años. Fue en enero y ahora lo condenaron a prisión perpetua.pena por el Tribunal Oral Penal 2 de Corrientes. El terrible episodio ocurrió el 25 de enero del 2023 en la casa de la víctima,(42). La mujerTal como establece el nuevo Código Procesal, la acusación estuvo a cargo de la misma fiscal que investigó el hecho, Lucrecia Troia Quirch. Además, la familia de la víctima estuvo representada por los querellantes Conrado Rudy Pérez González Ocanto; y el imputado fue asistido por los abogados Nicolás Báez y Enrique Pérez Díaz.El juicio oral y público del que fue el primer femicidio de 2023 registrado en Corrientes comenzó el martes de la semana pasada. Dos días después los jueces junto al imputado estuvieron en la vivienda donde ocurrió el hecho. Allí, Acevedo realizó una especie de reconstrucción del hecho en el que su pareja terminó con quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo. Con su relatoLa fiscal del caso, sostuvo que. Troia Quirch habló de un “testimonio claro y contundente”, ya que durante la investigación, la Policía no pudo hallar los celulares que usaban la víctima y Acevedo, lo cual hubiera aportado más datos sobre las horas previas al ataque.La niña señaló que la noche en que ocurrieron los hechos su madre estaba conversando con Acevedo. Cuando le comunicó que había tomado la decisión de terminar la relación, el hombre reaccionó en forma violenta y condujo a Ricotti hacia el patio de la casa. Cuando la niña entró a la casa de nuevo escuchó el ruido del líquido, abrió la puerta y la vio a su madre envuelta en llamas.A fines de enero pasado, Teresita Ricotti, hermana de la víctima, admitió que estaba al tanto de la situación de violencia de género que Alba padecía por parte de Acevedo, el padre de su hija. “Todo el tiempo se sentía amenazada, porque escribía un mensaje de WhatsApp en tal horario o porque quería publicar algo y no podía. Todo el tiempo era amenazada”, contó.Y agregó que Alba “nunca hizo nada por miedo. Por el miedo siempre tuvo encerrada, limitada a pedir ayuda. Ella era una persona muy alegre, y en el último tiempo yo la veía con una mirada triste, sin ganas de compartir las cosas... unos días antes me dijo ‘hermana, estoy cansada; no puedo perdonar lo que me hizo. Tomé la decisión de terminar esta relación tóxica’. Ella llegó a convencerse de que era una relación enfermiza. Quería dar un punto final a la relación y empezar un nuevo proyecto de vida con su hija”.La mujer dijo que. Alba trabajaba en el sector de bioquímica del Hospital de Pediatría de Corrientes y dos días antes del femicidio Acevedo intentó atacarla con un cuchillo en una pierna. Pero ella le quitó el arma y se tiró del auto para escapar.“Mi hermana fue rociada con alcohol y prendida fuego. Después del ataque él la subió al auto, la dejó en el hospital y se fue. Qué coincidencia que se perdió el teléfono celular de él y el de mi hermana”, agregó.