Allanan inmuebles de Insaurralde por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

La investigación judicial que busca establecer el origen de los bienes del ex feje de Gabinete provincial, Martín Insaurralde y dos ex parejas del dirigente avanzó un paso más: en las últimas horas, el juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó allanamientos en domicilios de Martínez, Banfield, Lomas, Ezeiza, Nordelta y la CABA.



Son inmuebles que estarían a nombre de Insaurralde, su ex esposa, Jesica Cirio y su compañera de excursión por el Mediterráneo, Sofía Clérici. A pedido del fiscal que interviene en este caso, Sergio Mola, los procedimientos realizados por la Policía Federal buscarían reunir elementos de prueba, dispositivos electrónicos, comprobantes de adquisición de bienes y otros objetos para el expediente sobre lavado de activos y enriquecimiento ilícito que tramita en ese fuero.



Kreplak se hizo cargo del expediente después que se excusó su colega de Lomas, Federico Villena, argumentando que había sido víctima de “violencia moral” por las sospechas de su presunta amistad con el intendente de ese distrito, en uso de licencia.



Los operativos autorizados por el juez se debían concretar en dos departamentos de un edificio de Palermo a nombre de Cirio; dos inmuebles de la modelo Clerici (en Nordelta y en Vicente López), y tres que pertenecen al ex ministro de Axel Kicillof. Una es la mansión que posee en Fincas de San Vicente.



Allí está Insaurralde recluido desde que se conocieron las fotos de su paseo en el yate Bandido por las aguas del Mediterráneo, en Marbella, España. Esas imágenes de exuberancia y despilfarro monetario golpearon en la línea de flotación política del hombre que se erigía como “referente” de la liga de intendentes peronistas del conurbano.



El mismo sábado 30 de septiembre que se difundieron las imágenes en la cuenta de IG de la empresaria, Insaurralde tuvo que renunciar a su cargo en la Provincia. El lunes siguiente, por pedido del candidato presidencial de UxP, Sergio Massa, también se retiró de la lista de concejales por Lomas de Zamora.



No obstante, en ese distrito este domingo el frente oficialista ganó por el 50% de los votos. Federico Otermín estaba postulado para suceder al viajero de los lujos y sacó 10 puntos porcentuales más que en las PASO de agosto.



El episodio de las fotos y la embarcación ostentosa no impactó en el desempeño electoral. Pero la investigación judicial avanza. Insaurralde se mantiene alejado de todos los lugares que frecuentaba. Ni siquiera se presentó a votar el domingo en las generales.



Difundido el escándalo hubo una lluvia de denuncias penales. Kreplak aceptó la recusación de Villena y las unificó en un proceso. De inmediato ordenó una batería de medidas para conseguir pruebas.



Pidió levantar el secretario fiscal y bancario sobre Insaurralde, Cirio y Clerici. Requirió informes a la AFIP, al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores (CNV), y a una docena de organismos públicos.



Le reclamó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que le consulte a sus pares de España y Uruguay sobre la posible existencia de reportes de operaciones sospechosas.



En la península ibérica porque allí se hizo el viaje que resultó escandaloso, y en el país vecino porque una de las presentaciones aluda a una presunta cuenta bancaria que se habría habilitado para depositar fondos de un acuerdo de divorcio de Insaurralde y Cirio.



A la AFIP, el juez le reclamó información relacionada a los tres imputados sobre sus bienes registrados en los últimos diez años. Concretamente pidió "la totalidad de las constancias obrantes en cada uno de los rubros de la base informática E¬FISCO, requiriendo el mayor nivel de apertura disponible".



También pidió al organismo recaudador “un informe tendiente a determinar la composición y evolución patrimonial y financiera de los nombrados, el cual deberá ser realizado por separado respecto de cada uno de ellos” (Insaurralde, Cirio y Clerici).



Al Banco Central le pidió datos de cuentas y tarjetas a nombre de los involucrados; a Wetern Union, que diga si hicieron giros de dinero al exterior o recibieron; al Hipódromo de Palermo, si son dueños de boxes o studs; al Jockey Club Argentino, si tienen equinos a su nombre; al registro de la Propiedad Automotor y al de Aeronaves, si son dueños de bienes registrados allí.



O sea, un verdadero “rastrillaje” por todos los organismos estatales, públicos y privados que puedan aportar información sobre movimientos o registros de bienes y dinero. Después de esa decisión, fechada el 6 de octubre, la causa ingresó en secreto de sumario. Se desconocen por ahora, los resultados de todos esos requerimientos de pruebas. (Fuente: La Plata-Corresponsalía)