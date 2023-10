Una mujer denunció que su ex pareja intentó llevarse a su hija sin su autorización y, al no acceder, la agredió físicamente. El hecho ocurrió en una vivienda de la ciudad de La Paz.



El episodio violento ocurrió pasado el mediodía de este domingo, en una vivienda de barrio Puerto Márquez de la ciudad de La Paz, donde personal policial detuvo a un joven de 24 años tras agredir físicamente a su ex pareja e intentar llevarse a la hija de ambos.



En comunicación con la Agente Fiscal en turno, se dispuso la detención del hombre y el posterior traslado a la alcaidía de la Jefatura Departamental.