Adolescente con retraso madurativo fue encadenado y pidió ayuda a su vecina

Un adolescente de 15 años que apareció con cadenas en los pies en la localidad de Bella Vista, Corrientes, y fue trasladado a un hogar de menores. Estiman que permanecerá allí hasta que pueda encontrar una familia adoptiva. El padre a cargo de otras tres niñas menores de edad se encuentra prófugo desde hace más de 24 horas, se lo busca por abandono de persona y no descartan otras imputaciones.



El lamentable hecho sucedió este viernes, cuando un adolescente con retraso madurativo apareció en la casa de una vecina del barrio Costa Esperanza pidiendo comida y con cadenas en los pies. A unas horas del hecho, la Policía recibió el pedido de ayuda de la vecina y se acercó hasta la casa de la familia, pero no se encontraban. El padre del chico lo había llevado de paseo a la costanera, al enterarse que lo estaban buscando desapareció y hasta el día de hoy no lo encuentran.



Ana María Achitte, asesora de Menores e Incapaces de Bella Vista señaló: “Cuando la policía llega a la casa, se encuentran con que el padre lo llevó a pasear, estaban cerca de la costanera, pero cuando llegó la policía se escapó y desde entonces no aparece. Solo pudimos dar con el chico que estaba al resguardo de la vecina en ese momento”.



El padre del adolescente está siendo buscado por abandono de persona y no se descartan otras imputaciones, mientras se investiga el caso y lo buscan intensamente en la localidad de Bella Vista. Además se encuentra a cargo de otras tres pequeñas que residen en la misma vivienda. El fiscal Sergio Freitag, a cargo del caso, sumó “Se lo está buscando, está prófugo. Entre los delitos, en principio es abandono de persona, pero estamos viendo otras imputaciones, se va a continuar hasta las últimas consecuencias”. (Litoral de Corrientes)