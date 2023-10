Cuatro personas fueron hospitalizadas por heridas con armas de fuego y cuchillos

Entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo cuatro personas ingresaron al hospital José María Cullen de Santa Fe por haber sido atacados con armas blancas y armas de fuego en diferentes circunstancias. Todas las víctimas fueron asistidas por el personal de salud y se encuentran fuera de peligro.



El sábado cerca de las 18 un joven de 20 años fue atacado en inmediaciones de San Juan y Moreno de Santa Fe y fue trasladado al hospital por una unidad sanitaria del Servicio de Emergencias 107; el hombre presentaba dos heridas de arma blanca: una en zona del cráneo lado izquierdo y otra en brazo izquierdo.



La víctima sostuvo que iba caminando por la zona cuando fue abordado por dos hombres que lo atacaron con una cuchilla y le robaron el teléfono celular.

Baleados

Cerca de las 23 llegó al nosocomio de forma particular un joven de 25 años, herido con un disparo en uno de sus codos; el joven no brindó precisiones de las circunstancias en las que se produjo el ataque, en inmediaciones de Domingo Silva y Gaboto.



El personal médico constató una herida de arma de fuego en el codo derecho, con orificio de entrada sin salida, fue asistido y no estado no reviste gravedad.



Este domingo minutos después de las 6 de la mañana, un hombre de 38 años y una mujer de 28 se dirigieron de manera particular al hospital, desde Santiago de Chile al 1200. Los heridos no dieron detalles de lo ocurrido, y el personal médico constató que la mujer presentaba dos disparos: uno en zona inguinal y el otro en el brazo derecho.



En tanto, el hombre presentaba una herida de arma de fuego en el brazo izquierdo. Las dos personas fueron asistidas y su estado no presenta gravedad.