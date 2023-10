Vecinos atraparon a sujeto que robaba con inhibidores de alarma

Foto 1/2 Foto 2/2

Luego de una intervención de civiles, personal policial detuvo este jueves en barrio Pichincha, de Rosario, a un ladrón cordobés que había burlado el mecanismo de seguridad de una camioneta e intentó sustraer elementos del interior.



Los agentes secuestraron en poder del sospechoso el grabador de códigos (codegrabber) Pandora, el sofisticado y diminuto aparato de fabricación rusa que supo causar estragos en el rubro robo automotor en Córdoba.



Según fuentes policiales, personal de Policía Motorizada intervino a raíz de un llamado al 911 que dio cuenta de un intento de robo en Alvear y Catamarca. Al parecer, un grupo de personas encontró in fraganti al sospechoso dentro de una camioneta. Y luego lo entregó a la Policía.



Al requisarlo, no pasó desapercibida la presencia del dispositivo Pandora, un aparato ruso que, en teoría, es de uso exclusivo de fuerzas de seguridad y tiene la función de interceptar la señal de la llave original cuando es usada para abrir o cerrar los vehículos y la graba para luego poder ser utilizada como la llave original.



El detenido, Matías Manuel T. (33), oriundo de Córdoba capital, quedó alojado en la comisaría 2ª a disposición de la Fiscalía.



El año pasado, en Córdoba se llevó a cabo el llamado “Operativo Pandora”, en el que la Policía secuestró 4 mil neumáticos. La causa se encamina a juicio y tiene a ocho acusados por asociación ilícita, indicó la prensa local.



Días atrás, el fiscal Rubén Caro se refirió a esa operación en diálogo con Radio Universidad.



“En los primeros seis meses de 2022, una banda dedicada a sustraer vehículos en la vía pública y en playas de estacionamiento; en hoteles a través de ganzúas y también utilizando numerosos inhibidores modernos, sustrajo vehículos para luego comercializarlos –inclusive en algunos casos adulteraban documentación– y su ámbito de delinquir no solamente era Córdoba Capital, sino ocho o diez departamentos del interior. ”, detalló.



Los “usuarios” de Pandora, sin embargo, parecen haber vuelto a la carga recientemente. Según el diario La Voz, el 9 de octubre personal de la Unidad Judicial de Delitos Económicos llevó a cabo allanamientos en barrio Villa El Libertador y detuvo a tres personas que tenían el “know how” y los contactos para importar las llaves maestras. (Rosario 3)