Actriz porno fue atacada por su ex y teme por su vida:"No tiene nada que perder”

Una actriz porno oriunda de la provincia de Salta aseguró que teme por su vida luego de que su ex novio la persiguió por Londres e intentó matarla a la salida de un gimnasio en la provincia norteña.



Se trata de Laura Perea, de 29 años, denunció que sufrió una brutal agresión de último novio, a la vez que indicó: "Me dijo que me va a buscar y que no tiene nada que perder, que vaya donde vaya él va a estar ahí".



La mujer dijo que no planea irse de Salta ni buscar otro departamento, pero aseguró que tiene miedo y vive en estado de alerta, por lo cual consideró que lo que mejor sería que su el sujeto permanezca detenido. Perea volvió a denunciarlo en los últimos días luego de sufrir un nuevo ataque cuando salía del gimnasio. Según la actriz erótica, ella caminaba junto a su entrenador cuando su ex pareja apareció con una piedra en la mano, con el propósito de agredirla, pero como su entrenador se interpuso para defenderla, él comenzó a recibir los golpes.



Reveló que el hostigamiento y los continuos episodios de violencia de género comenzaron a principios de 2022. "Somos de la misma ciudad y nos conocemos desde hace 10 años, pero volvimos a hablar en septiembre de 2021 por Instagram.

Se mostraba liberal, sin ningún síntoma agresivo, incluso respetó mi trabajo y me dijo que no le generaba celos ni tenía problemas de algún tipo. Pero después empezó lo peor", explicó Perea.



La mujer relató que cuando acompañó a su ex pareja a tramitar la visa para ingresar a Estados Unidos "se la rechazaron por tener una denuncia por violencia de género contra su ex novia" y dijo que "él repetía que era todo un invento, una mentira".



A pesar de esta situación, ella creyó en él y permitió que la acompañara a Reino Unido donde fue con el propósito de filmar contenido sexual y trabajar en algunos sitios como stripper.



"Toda esa etapa la recuerdo con mucha violencia verbal. Me insultaba, me decía que seguro estaba con otro. Me repetía constantemente que me iba a matar a mí y a cualquier otro que estuviese conmigo", recordó y añadió: "Me amenazaba constantemente. Ahí decidí dejarlo e irme a vivir a un hotel, pero todo el tiempo tenía que estar moviéndome porque él me encontraba", indicó.



En tanto, Perea descubrió que su ex guardaba en su celular la ubicación del iPhone de la salteña, por lo cual, ante cada desplazamiento, él deambulaba por las zonas donde ella se encontraba, por lo cual la joven decidió regresar a la Argentina.



"Lo metieron preso en Londres y tenía libertad preventiva, a la espera del juicio. Pero yo después levanté la denuncia y él no fue preso", contó la actriz porno. Luego continuó: "Al regresar a Salta, continuó buscándome. Lo denuncié y la Justicia le puso una perimetral. No podía acercarse a mí".



Hace dos semanas, el hombre apareció nuevamente en su vida y Perea decidió volver a denunciarlo: "Estuve ocho meses en Asia trabajando y regresé hace un mes. Durante ese tiempo no me escribió ni nada, por más que lo tengo bloqueado de todos lados.

Cuando llegué a la Argentina volvió a acosarme".



"Me decía que me iba a buscar al aeropuerto, que me quería hacer regalos, que lo perdonara. Pero después volvía a insultarme, a decirme un montón de barbaridades. Él ahora está detenido. Me gustaría llegar a juicio y que todo siga así. Porque me dijo que me va a buscar y que no tiene nada que perder, que vaya donde vaya él va a estar ahí", aseveró.