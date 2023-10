Suboficial murió mientras realizaba una práctica física para el curso de ascenso

Un suboficial de la Policía de Córdoba murió este martes mientras realizaba una prueba de resistencia física en la Escuela de Suboficiales de la provincia. Identificado como José Leandro Galfre, de 40 años, estaba en la tercera etapa de los exámenes físicos cuando se produjo el deceso.Oriundo de San Francisco, se desempeñaba en la departamental San Justo y, según informó la fuerza de seguridad, había presentado los estudios médicos correspondientes.El comisario mayor Gabriel Bosque, director de Sanidad, explicó que Galfre estaba haciendodentro de las materias prácticas que están en la currícula para acceder a la jerarquía inmediata superior”.Hacía 5 minutos había iniciado la actividad., también llamado test de milla, que “se gradúa y estipula, de acuerdo al grupo etario al que pertenece y otras circunstancias, cuál es la exigencia en tiempo en el cual tienen que desarrollar la actividad”.Bosque aclaró que “es una prueba de” y que es supervisada por profesores de educación física y del servicio médico de la Escuela de Suboficiales. Y remarcó: “No es correr es entre caminar y trotar. Es un recorrido de 1.000 metros en seis minutos”.En un momento de la actividad, según detalló el comisario mayor,, detalló.Acto seguido,El director de Sanidad aclaró que Galfre “tenía un apto médico, que aporta de manera particular avalado por profesionales de la salud de la institución y estaba habilitado para realizar la actividad física”.También reveló que la víctima. “En agosto del año pasado presentó un certificado de su cardiólogo particular que habilitaba y le permitía hacer todo tipo de actividad habitual e inherente a la función policial”, subrayó.En ese sentido, hizo hincapié en que en ningún momento del viaje de San Francisco a Córdoba ni antes de iniciar la actividad manifestó tener algún síntoma o malestar.Por el momento, encuadran el hecho como muerte súbita pero aguardan el resultado de la autopsia para conocer la causa eficiente del deceso.“Es el primer fallecimiento en esta situación. Somos muy cuidadosos. Personal que no aporta los estudios correspondientes, si no tiene el apto de la institución no puede hacer la actividad física”, remarcó el comisario mayor Bosque a