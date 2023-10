Video: varios delincuentes robaron una pileta y se llevaron en un camión

Un grupo de delincuentes robó una pileta de siete por tres metros de diámetro que iba a ser instalada en un terreno situado en un barrio del partido bonaerense de cañuelas, la cual cargaron en un camión.El robo fue cometido el sábado pasado, en horas de la madrugada del domingo, en el barrio Villa Adriana, a la altura de la confluencia entre ruta 205 y la Autopista Buenos Aires-Cañuelas.La pileta de fibra de vidrio había sido dejada en el lugar tras ser transportada desde Córdoba, luego de ser adquirida por una familia que reside en el centro de Cañuelas.Según contó Nadia Alaferte, que es docente, y adquirió la pileta junto a su pareja por 1,5 millones de pesos, en videos de seguridad aportados por vecinos se puede ver que unos diez hombres cargaron la pileta en un camión con acoplado y sin patentes."Cuando una vecina nos avisó que habían roto el candado del portón y la pileta no estaba. Vinimos enseguida y empecé a buscar a los gritos por todo el barrio para ver si la encontraba, hasta que nos mostraron el video del robo", recordó.Según pudo reconstruir a través de las imágenes captadas, el robo fue cometido alrededor de las 2, poco después de que una patrulla policial pasara por la zona.En las imágenes se puede ver como el camión entra por la calle principal del barrio situado cerca del country La Martona, los delincuentes cargan a pileta y luego el pesado vehículo sale por el mismo lugar, aunque no se puede establecer si toma la autopista o la ruta nacional 3.Nadia indicó que la pileta, que se encontraba desde hacía menos de 48 hora en un terreno que su pareja adquirió cuando tenía 18 años al que planeaban mudarse en los próximos meses, iba a ser instalada en los próximos 10 días, de acuerdo con la empresa constructora."La empresa se comunicó con nosotros. Yo desconfío de todos.Nos pasaron el nombre del camionero, el número de transporte y otros datos", confió.La docente llamó la atención sobre la falta de control y que no le haya llamado la atención a nadie la circulación de un camión con una enorme pileta en plena madrugada.