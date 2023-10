Confirmaron la identidad del hombre que murió tras balear a su ex cuñado

Policiales Murió hombre que baleó a su ex cuñado y luego se descerrajó un disparo en Paraná

Fue identificado comoel hombre de 45 años quese había descerrajado un tiro en la cabeza, pudo saber. El hecho de sangre se registró este lunes por la noche en una vivienda de Blas Parera, entre Churruarín y Almirante Brown, y el deceso se produjo esta madrugada en el hospital San Martín de Paraná donde Almada permanecía internado.Fuentes policiales confirmaron que el hombre había sido pareja de la hermana del joven al que baleó y luego se disparó así mismo. Hacía más de dos años que estaban separados y había violencia de género hacia la pareja, con restricciones que estaban vigentes de ingreso a la vivienda. Tienen una hija en común, que es menor de edad.“Almada llegó empuñando un arma de fuego al domicilio de su ex pareja, con intenciones de agredir a los presentes; en el lugar se encontraba la dueña de casa, junto a sus hijos, el hermano y otros familiares que intentaron evitar la agresión. En el forcejo resultó lesionado un muchacho de 25 años y apellido Fernández –que es hermano de mujer- y, posteriormente, Almada se dispara solo en la cabeza”, explicó ael subjefe de la División Homicidios, Enzo Gutiérrez.En relación a las circunstancias en las que se produjo el hecho de sangre el comisario refirió que “Almada arribó a la casa en forma agresiva, empuñando un arma y amenazando a los presentes, pero aún no tenemos en claro cuáles eran sus intenciones; y en razón de que los presentes intentaron cualquier agresión, fue que se produjo el suceso”.Finalmente, confirmo que “la mujer tuvo un forcejeo con el agresor, pero no tendría más lesiones que algunos raspones”.