Video: se quejó del ruido y terminó golpeado por cinco albañiles

Elías, la víctima, fue a quejarse a una obra en construcción por ruidos molestos. Lo golpearon y patearon en el piso. Son cuatro los detenidos.



El incidente ocurrió el viernes pasado cerca del mediodía, en el primer día del fin de semana extralargo, cuando Elías Yáñez escuchaba ruidos molestos en la casa lindera a la suya, situada en 40 y 121, en el Barrio Hipódromo de la capital de la provincia de Buenos Aires.En ese momento, el hombre se acercó hasta la propiedad para pedirle a los albañiles que no siguieran con ruidos en un día no laborable y de descanso. Sin embargo, la respuesta de los trabajadores no fue la esperada por Yáñez.Luego de unos minutos se hace presente la dueña de la casa con una persona más. Luego, sin mediar palabras y de un momento a otro, bajan del techo donde construían, y salen a la calle personas hacia mí, uno de ellos con un cuchillo. Comenzaron a golpearme”, explicó YáñezEl vecino agredido sumó: “Me fui alejando, caminando hacia atrás para alejarlos de mi domicilio y de mi hijo. Luego recibí golpes de los cinco y caí al piso, allí me patearon la cabeza y la espalda hasta que perdí el conocimiento, luego supe que me asistieron vecinos”.Tras la agresión, Yáñez hizo la denuncia, por lo que autoridades de seguridad municipal y provincial llegaron hasta la zona del ataque. Los uniformados fueron recibidos con insultos y agresión de parte de los albañiles que terminaron golpeando a uno de los efectivos.Tras el incidente, cuatro hombres, de entre 57 y 23 años, fueron detenidos acusados de cargos de lesiones, amenazas y resistencia a la autoridad. Además, a uno de ellos le secuestraron un arma blanca que usó durante los enfrentamientos.Interviene en la causa el fiscal Juan Menucci, de la Unidad Funcional de Instrucciones N°5 que estaba de turno.