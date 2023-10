Brutal golpiza a joven: “Mi hermano pudo haber sido otro Fernando Báez Sosa”

Policiales La Corte rechazó la excarcelación de los condenados por el crimen de Báez Sosa

Video: Brutal golpiza dejó a un joven en terapia intensiva

Primero le golpea la cabeza contra una pared y, cuando cae inconsciente, le sigue pegando en la cabeza hasta que logran frenar al agresor.El brutal ataque ocurrió en la madrugada del 7 de octubre pasado en el partido bonaerense de Luján, cuandoLo ocurrido esa madrugada fue relatado en un extenso posteo en Instagram por Sol. Allí comparó lo que le ocurrió a su hermano con el brutal crimen de Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gessell en el verano de 2020.“En 2020 un grupo de violentos desmayaron y mataron a golpes a Fernando Báez Sosa, y rápidamente abandonaron el lugar sin remordimiento ni culpa. Si bien hoy tienen la condena más alta que se puede lograr, todos sabemos que los tiempos de la justicia Argentina muchas veces son lentos, y que la condena social fue el primer castigo que estos soretes recibieron”, arranca el posteo de la joven que compartió el viernes pasado., relata Sol y detalla: “Todo lo que les voy a relatar brevemente acá abajo, está en la Justicia, con pruebas y testigos, pero mientras tanto quiero que nunca más se olviden de la cara de este pedazo de mierda, que actuó igual que aquellos asesinos que se quedaron con la vida de Fernando”.“Este violento hace meses viene hostigando a uno de los amigos de Enzo, y este sábado [por el 7 de octubre]nuevamente se dirigió a su domicilio, avisando previamente en el boliche que lo iba a ir a buscar. Cuando finalmente llegó ahí, mi hermano se metió a separarlos e inició una discusión con él que rápidamente pasó a los golpes. En medio de la pelea L.R. logró golpearle la cabeza contra la pared, y una vez que mi hermano cayó desmayado, comenzó a pegarle piñas en la cabeza y se fue recién cuando creyó haberlo matado”.Según cuenta la joven, a quien acusa de la agresión no mostró arrepentimiento alguno: “Lejos de arrepentirse, mientras Enzo estaba en terapia intensiva, le mande un mensaje, al que me respondió: ‘si él es tan piola de querer pelear, que se la banque’”.“Hoy agradecemos al universo que el destino de Enzo fue diferente al de Fernando. Aun así, nos encontramos a la espera de una prótesis para una operación que necesita recibir como consecuencia de los golpes que le dio en su cabeza ya estando inconsciente”, detalló Sol.El posteo cierra: “No voy a parar hasta lograr que la justicia te dé la pena más alta que te corresponde, para que nunca más nadie sea hostigado o golpeado por vos. Pero mientras tanto, quiero que tu cara circule por todos lados, y que no puedas volver a caminar sin que la gente te vea y te señale como la mierda que sos”.