Detuvieron a organizador de torneos de voley por filmar a una nena en el baño

Un reconocido empresario que organiza torneos de voleibol fue detenido en las últimas horas en Villa Gesell, luego de que lo descubrieran filmando a una nena de 10 años que estaba en el baño.



Fuentes policiales informaron a Noticias Argentinas que se trata de Jorge Guardamagna, de 66 años, quien al ser apresado le encontraron también en el teléfono celular fotos de nenas a las que se les veía la ropa interior.



El hecho se produjo el sábado por la noche en el restaurante Puerto de Palos de Villa Gesell, cuando Guardamagna filmó a una nena de 10 años, hija de una jugadora de voleibol que participa de un torneo que organiza el mismo implicado.



"Este tipo conocía bien el restaurante porque la filmó desde una ventana interna del baño de hombres que comunica con el baño de mujeres", indicaron allegados a la familia de la menor.



El empresario no solo organiza este torneo de mayores todos los años en Villa Gesell, sino que también está a cargo de los certámenes de jugadoras de 12 años y de sub 16, además de campeonatos escolares en la primera mitad del año, lo que alertó a los padres en relación al hallazgo en su teléfono celular.



Guardamagna fue detenido por efectivos de la comisaría 1era de Villa Gesell de la Policía Bonaerense y en el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 6 de Villa Gesell.



La Federación Metropolitana de Voleibol (FMV) repudió estos hechos en un comunicado difundido en sus redes sociales.



"Emitimos este comunicado para repudiar profundamente los hechos ocurridos en la noche del sábado 14 de octubre en el torneo de voley de Villa Gesell. Las pruebas son contundentes y las acciones realizadas prima facie por el principal organizador del torneo son totalmente inaceptables. Nuestra más profunda solidaridad con la menor que resultase víctima y su familia, y nos ponemos a su entera disposición, tanto con ellas como con el club afectado", remarcó la Federación.



Y agregó: "Deseamos que la Justicia actúe de forma rápida y contundente, y que de ser encontrado culpable se lo condene con todo el peso de la ley. Cabe aclarar que la FMV no participa de ninguna manera de este torneo, pero sí presta históricamente colaboración con la organización del mismo, como de tantos otros, ya que muchísimas instituciones afiliadas eligen estos eventos para llevar a competir a sus equipos".



"Que el accionar totalmente repudiable de una persona, no manche este hermoso deporte. Seguimos y seguiremos luchando por un deporte con un ambiente seguro y sano para todos/as sus participantes", concluyó la FMV.