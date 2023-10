Quedó detenido tras violar una restricción judicial y golpear a su ex pareja

En la mañana de este sábado, personal de la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay se hizo presente en una vivienda, por un supuesto hecho de violencia de género.



Fue aproximadamente a las 10 horas, que la Policía recibió un llamado telefónico a la línea de emergencias policiales “101”, solicitando la presencia policial en el Barrio Ex Circuito Mena, dado que un sujeto que tenía medidas de restricción hacia su ex pareja, se habría hecho presente en la casa de la misma.



Los efectivos policiales dependientes de la Comisaría Primera acudieron de inmediato a la vivienda, entrevistando a la propietaria de la misma, una mujer de 41 años, quien manifestó que “su ex pareja con quien tiene una orden de restricción vigente, se encontraba presente en el interior del domicilio y que la había agredido físicamente”.



Ante esta situación y tomando las precauciones del caso, los efectivos policiales ingresaron a la casa, procediendo a la aprehensión de un hombre de 42 años, quien por disposición de la Fiscalía en turno fue trasladado a sede de Alcaldía de Comisaría Primera, donde luego de ser examinado por el médico policial en turno, quedó alojado a disposición de la Justicia. (03442)