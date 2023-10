Formularán cargos a la conductora del camión militar que cayó a un precipicio

La fiscal Inés Gerez, que lleva adelante la investigación por el vuelco y desbarranque del camión del Ejército que en septiembre cayó a un precipicio en la localidad neuquina de San Martín de los Andes y causó la muerte de cuatro soldados, informó este miércoles que formularán cargos a la conductora del vehículo por homicidio culposo.“La semana que viene vamos a solicitar a la oficina judicial que se fije la audiencia de formulación de cargos en el caso que estamos investigando del camión del Ejército que, el 21 de septiembre, volcó en San Martín de los Andes, a consecuencia del cual fallecieron cuatro personas y otras 18 resultaron heridas con heridas de distinta consideración”, indicó la fiscal.Asimismo, señaló que “el objetivo de esta audiencia es formularle cargos a la conductora del vehículo por el delito de homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas en concurso ideal con lesiones graves y gravísimas”.De acuerdo a los informes preliminares de las pericias sobre el rodado y la secuencia accidentológica del incidente, presentados por la Dirección de Tránsito de la Policía de la provincia, se indicó que el camión Mercedes Benz 1518 no tenía “fugas ni pérdidas de líquido hidráulico”“Estamos en una etapa inicial de la investigación y por el momento no podemos descartar ni confirmar tampoco si haremos algún otro tipo de imputación hacia otras personas. Esto va a depender de toda la información que sigamos recolectando”, agregó.El hecho ocurrió el 21 de septiembre, cuando cerca de las 14:30 el camión en el que se trasladaban 22 personas salió de la ruta provincial 62 y cayó por un barranco de más de diez metros, camino al lago Lolog, a seis kilómetros de la ciudad de San Martín de los Andes.De los 22 soldados que se trasladaban en el camión del Ejército Argentino al momento del vuelco, 18 resultaron heridos y murieron el soldado voluntario Morales (21 años), el cabo primero González (29), el cabo Román (23) y la soldado voluntaria Canuillán (19).González y Román eran oriundos de la provincia de Salta, mientras que Morales y Canuillán residían en San Martín de los Andes, Neuquén.De acuerdo a los informes preliminares de las pericias sobre el rodado y la secuencia accidentológica del incidente, presentados por la Dirección de Tránsito de la Policía de la provincia, se indicó que el camión Mercedes Benz 1518 no tenía “fugas ni pérdidas de líquido hidráulico”.En la inspección del freno motor se remarcó que el camión se encontraba “en punto muerto” y que “eso se debe destacar, ya que cuando el vehículo se encuentra en cambio, dicho freno permite una frenada por retención de gases”.Con respecto a la dinámica del hecho, las pericias determinaron que el sector sobre el que ocurrió el vuelco se trata de “un tramo de curvas y contracurvas con pendiente pronunciada” de la ruta provincial 62, el cual está compuesto de “asfalto, en buen estado de uso y conservación”, sin roturas, desniveles o imperfecciones, y que el vehículo circulaba a una velocidad mínima de 42,39 km/h.En declaraciones radiales, la fiscal Gerez manifestó que, tras los resultados de las pericias, “estamos barajando la posibilidad de que el accidente se haya producido por una impericia en la conductora del mismo”, porque, según los testimonios de los soldados sobrevivientes que iban en el vehículo “todos dan cuenta de una maniobra de sobrepaso a otro vehículo que venía adelante y que ahí empieza a perder el control del rodado”.El jueves 28 de septiembre, al cumplirse una semana del vuelco del camión, familiares, amigos y vecinos de los soldados fallecidos marcharon para reclamar justicia y cuestionar la continuidad en sus funciones de diversas autoridades militares.