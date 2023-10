Chocó su camioneta contra una vivienda , dejó abandonado el rodado y huyó

En la mañana de este viernes, el conductor de una camioneta Peugeot chocó contra una vivienda, dejó el rodado abandonado y huyó.De acuerdo a lo informado por la policía a Elonce, el insólito hecho ocurrió en la localidad de San Benito, más precisamente en calle Avellaneda.Un joven de 25 años fue anoticiado por su vecino que una Peugeot 504 Pick Up había impactado contra su vivienda, y el conductor se había retirado de forma peatonal, abandonando el rodado.Afortunadamente no hubo lesionados, y sólo se registraron daños materiales.La policía chequeó el dominio y arrojó que el titular sería un hombre con domicilio en calle 25 de Mayo, fueron hasta el lugar pero no lo localizaron y dialogaron con algunos vecinos que manifestaron que no lo conocían.El fiscal ordenó el secuestro del vehículo con intervención de la Comisaría de San Benito.