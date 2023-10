Quiso que su pareja durmiera con ella, prendió fuego la casa y causó dos muertes

Una mujer de 33 años fue condenada por la justicia de Misiones a la pena de prisión perpetua por provocar un incendio en el que murió su pareja y el hijo de 8 años, informaron fuentes judiciales.El Tribunal Penal de Oberá halló culpable a Yesica Anahí Lishnivez, por el delito de "homicidio agravado con alevosía por haber sido cometido contra la persona con quien ha mantenido una relación de pareja, en relación a Rosendo José Campos (30), y homicidio agravado con alevosía en relación a Alexander José Campos, todo en concurso ideal".El hecho por el que fue juzgada la mujer ocurrió el 30 de agosto de 2021, en una vivienda del barrio Kubovicz de la localidad misionera de Leandro N. Alem, donde vivían, divisorio mediante, quien resultaría víctima con su hijo y la hermana del primero junto a su esposo y tres hijos.Estos últimos alcanzaron a escapar del fuego, pero Campos y su pequeño no tuvieron tiempo de evitar ser alcanzados por las llamas, que se extendieron rápidamente.Esa noche, la mujer quiso que su pareja fuera a dormir con ella en su casa, pero el hombre se negó, por lo que intentó "asustarlo", según consta en la causa.Cuando los bomberos lograron controlar el fuego e ingresar a la finca encontraron los cuerpos de Campos y su hijo calcinados; además hallaron un pedazo de gomaespuma con manchas de aceite y lo que parecía ser cera líquida.En el caso intervino el Juzgado de Instrucción 5 de Leandro N. Alem, que ordenó allanar la casa de la mujer.En la vivienda de Lishnivez encontraron un bidón de aceite para motor de cuatro litros con restos de combustible mezclado, un envase plástico de cera negra y retazos de gomaespuma con rastros de este producto, similares a los encontrados entre los restos de la casa.Según la reconstrucción que realizó la Justicia, el día anterior Campos había estado con su hermano en la casa de Lishnivez. Allí compartieron cervezas y jugaron al truco, hasta que la pareja tuvo una discusión.Campos y su hijo se retiraron del lugar a la noche y se dirigieron a su casa para descansar. Ya entrada la madrugada, la cámara de seguridad de una empresa reveló que Yésica salió de su domicilio a las 3.10 y retornó 17 minutos después, coincidentemente con el horario en que se declaró el incendio.La agresora decidió declarar por primera vez. Ante el Tribunal, intentó ubicar como principal sospechoso del incendio a su ex marido y padre de su hijo. Sostuvo que la relación entre los hombres era mala y que incluso se habían peleado en varias ocasiones.“Yo nunca provoqué ese incendio, ellos eran todo para mí”, sostuvo.Sin embargo, a dos amigas, Patricia Martínez y Belén Friedrich, les confesó que la muerte de Rosendo y su hijo era su culpa. Y más tarde fue aún más explícita. A una de ellas le pidió perdón: “Yo tengo toda la culpa del incendio. Solamente quería asustarlo para que se levante y vaya a dormir conmigo”.La fiscal Estela Salguero de Alarcón no dejó pasar la declaración del ex marido de Lishnivez. El hombre había revelado que, en dos oportunidades, en medio de un ataque de furia, la mujer le había prendido fuego la ropa y calzados. “Cuando se enoja, quema todo”, sostuvo Lorenzo Friedrich.“Actuó sobre seguro. Prendió fuego la casa donde vivía su pareja con el hijo, sabiendo que ambos estaban durmiendo”, dijo en su alegato Salguero.Los defensores de la mujer, en tanto, dijeron que el incendio se produjo en forma accidental. Argumentaron que la víctima era fumador y que dentro de la casa guardaba su moto. En ese sentido, sostuvieron que era posible que Campos se hubiera dormido con un cigarrillo encendido y eso generara el fatal siniestro.