Acordó pena en juicio abreviado al preso que fugó y adujo que fue “por amor”

Un hombre aceptó, en el juicio abreviado que se le presentó al juez Eduardo Ruhl, ser el. Además,que nada quiere saber de mantener la relación con el detenido.Esta causa se ventiló este miércoles en los tribunales de Paraná, donde. El acuerdo fue avalado por el defensor oficial Jorge Sueldo y el fiscal de violencia de Género, Franco Bongiovanni.El juez informó que analizará el expediente y los alcances del convenio y en las próximas horas dará a conocer si lo homologa.La historia de este hombre se hizo conocida en Paraná, luego de la fuga que protagonizó este preso el domingo 16 de julio de este año de la Unidad Penal 1.Tras una intensa búsqueda, personal policial logró detenerlo en un predio cercano al Acceso Norte. Es allí que confió a los uniformados, que, para lo cual llegó a ofrecerle "disculpas de corazón" y enlace matrimonial.Retamal, previo a la detención, había logrado acercarse a la casa de su expareja, en la zona este de Paraná, con el fin de tratar de convencerla de que volviera con él.En la noche del lunes 17 de julio, investigadores de la comisaría 12° a cargo de Jorge Bernhardt, lograron obtener datos que llevaron a encontrar a Retamar en una vivienda en construcción en cercanías del acceso norte.Retamal no opuso resistencia al verse rodeado, trató de justificar la fuga, y los motivos que llevaron a tomar la medida.Aseguró que tenía pensado ir hasta la casa de su pareja (la que lo había denunciado) para pedirle casamiento. Es más, en el piso de tierra había dibujado un corazón con el nombre de la mujer y de Mario, por el fugado.Este miércoles, la víctima de violencia de género por parte del preso que se encuentra detenido en la cárcel de Concordia confirmó que prestó su consentimiento a la pena dispuesta en el juicio abreviado, ya que no tenía intenciones de darle una nueva oportunidad al agresor, queRecordó, que al momento del peor momento, cuando casi la "mató a palos", no conforme con la paliza que le pegó, le rompió varios electrodomésticos, dañó su casa y hasta le apuñaló las ruedas de la moto.Aseguró que los problemas de violencia provienen de su adicción a las drogas. Por ello, "ni loca vuelvo con él", remarcó a diario"Sé que él muy vivo, les dijo a los policías y a las autoridades judiciales, que quería volver conmigo, que quería que le diera una nueva oportunidad. Mostrándose amable y bueno, todos pensarían que cambiaría?. Seguro que no", enfatizó la mujer para asegurar: "Nunca más le pienso abrir la puerta a esta persona que me decepcionó".Además confió: "La noche en que se escapó del penal, y por supuesto no sabía nada, me shockeó verlo en mi casa, tratando de entrar. Allí fue, que estando ensangrentado y muy maltrecho, me dijo que iba a ser otra persona, y me pedía que lo disculpara. Y para celebrar la nueva oportunidad me ofreció casamiento"."Como tenía miedo que me hiciera cualquier cosa, y hasta matarme, le dije que sí para que se quedara tranquilo, pero le pedí que se fuera. Luego avisé a la policía", referenció.Está al tanto de la situación judicial y de la condena que se le podría imponer, por lo que ella quiere dar vuelta la página, dejando en el pasado este mal trance. "Por ello estoy asistiendo a una psicóloga, para que me ayude a cerrar esta etapa fea de mi vida", explicó.Finalmente solicitó a las autoridades judiciales y del Servicio Penitenciario, que "traten en lo posible que no pueda contactarse conmigo, que no me llame por teléfono desde la cárcel, como lo venía haciendo".