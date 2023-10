Entrerriana fue asaltada mientras esperaba en un semáforo de Rosario

Una vecina de Viale, fue víctima de un asalto mientras circulaba en su vehículo por Avenida Pellegrini de Rosario, cerca de la Circunvalación.



El hecho sucedió el pasado domingo a las 19, en una esquina con semáforo, cuando un grupo de delincuentes se acercó al vehículo y destruyó el vidrio del acompañante, logrando sustraer un bolso con importantes objetos personales.



Los malvivientes aprovecharon cuando el semáforo estaba en rojo y había varios vehículos detenidos. El coche de la víctima tenía numerosos autos adelante y atrás, por lo que resultó imposible pretender huir.



La mujer, que viajaba sola, quedó en estado de shock y no fue asistida de inmediato por otros automovilistas, sino que recibió ayuda un rato después.



Afortunadamente, el teléfono de la mujer no fue robado ya que no se encontraba en el bolso y de esa forma, pudo dar aviso a sus familiares en Viale.



Según indica el sitio Nueva Zona, esta modalidad delictiva es bastante habitual en calles muy transitadas de la ciudad de Rosario.