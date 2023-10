Robaron herramientas específicas de una tornería y sospechan que fue por encargo

Un taller y tornería ubicado en calle Urdinarrain al 631 de la ciudad de Concordia, fue visitado por un delincuente que robó valiosos elementos de trabajo. La dueña y los empleados lamentaron que, si no recuperan los elementos sustraídos, deberán cerrar y varios empleados se quedarán sin trabajo.Además, mencionaron que el ladrón quedó registrado por las cámaras de seguridad del local y que ya fue identificado. Se trataría de un tal “Tavo”, conocido en el barrio por apoderarse de cosas ajenas y venderlas. En este caso en particular, por tratarse del robo de elementos de precisión, no se descarta que haya sido un robo por encargo.Verónica Bosco, propietaria de la tornería robada, se refirió al hecho delictivo y relató que este lunes “vinimos por la mañana temprano y nos encontramos con que nos habían entrado a robar”. En el botín sustraído se encontraba “todo lo que es amoladoras, llaves y otras herramientas, justamente son herramientas que se pueden vender”.Por otra parte, resaltó que “lo raro es que se robaron unos alexómetros, que es un instrumento muy delicado y a eso solamente lo podrán vender en una tornería porque es algo muy específico. También nos robaron micrómetros y eso también es algo muy específico”.“Si se enteran de que andan vendiendo esas herramientas de precisión, rogamos que den aviso a la Policía. Podrían informar porque robar y comprar cosas robadas genera toda una cadena delictiva”, dijo la damnificada.Con el mismo tono de indignación, la propietaria del taller de tornería apuntó: “Al robarnos esas cosas tan específicas nos da qué pensar, no sabemos si fue un robo por encargo o qué. Yo estoy segura de que en el robo de herramientas tienen que tener conocimientos porque esos elementos que nos robaron sí o sí son de tornería. Lamentablemente, nos robaron muchas cosas de valor y nos dejaron sin trabajo porque tenemos muchos encargues, pero sin las herramientas no podemos continuar”.Posteriormente, ya en horas de la tarde de este lunes, empleados de la tornería manifestaron que "un vecino que vio las imágenes de las cámaras de seguridad enseguida lo conoció. Nos dijo que era un tal apodado “Tavo” y que es muy conocido en el barrio".“Confiamos en que van aparecer las cosas, confiamos en la Policía porque nosotros para poder mantener nuestro trabajo necesitamos de esas herramientas porque sin eso no podemos abrir la tornería. Además de los elementos de precisión, nos robaron amoladoras, llaves, soldadoras y una cantidad de herramientas”, lamentaron los empleados en diálogo con diario