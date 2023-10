Acusan al hermano de falso terapeuta por abuso: la víctima sería su propio hijo

Policiales Asistente terapéutico detenido por abusar de niña habría ejercido ilegalmente

Pide que se investigue a la familia

Tras la conmoción que generó en Paraná el caso de un falso acompañante terapéutico acusado de violar a una niña con discapacidad a la que asistía,accedió al testimonio deLa denunciante acusó a la Justicia de haber minimizado sus declaraciones y exigió “que se investigue a la familia completa”, entre estos, al abuelo de su hijo.”, reveló la mujer a. En una entrevista en la que no dio a conocer su identidad ni mostró su rostro para proteger a su hijo, reveló que el niño, mediante un juego, le contó “qué era lo que el papá le hacía”.A raíz de la situación, la mujer radicó la denuncia correspondientey desde entonces comenzó a caminar al Copnaf y todas las instituciones en busca de ayuda y resguardo para su niño, pero –según advirtió- en muchos lugares le cerraron la puerta. Finalmente, se dictaminó, refirió al cuestionar que los docentes no están en conocimiento de la ley de Educación Sexual Integral.“A raíz de las denuncias que hice,, hackeo de celulares, seguimientos por terceros mandados por ellos. Cada vez que iba a Fiscalía, siempre me respondían que tenía que esperar, que tenía que seguir denunciando y en un momento,cuando le explicaba lo que me hacía esta persona”, rememoró la entrevistada.- estas medidas se rompieron muchas veces “porque me amenazaron de muerte, me quisieron chocar con un auto y me amenazaron con fierros y armas de fuego”., reveló.Tras enterarse de la acusación contra el falso terapeuta, la mujer reconoció que fue “revivir todo lo que le contó su hijo”, pero en ese sentido se preguntó: “¿Cuántas víctimas más tienen que pasar, cuántos casos más?”. “Hay una nena dañada que todavía sigue internada por los estudios que le realizan”, lamentó.La entrevistada comentó aque habló con la secretaría del fiscal Leandro Dato, quien le explicó que no le puede brindar información sobre la causa contra el falso terapeuta.imploró. La respuesta judicial fue “que si siquiera todavía se investigaban esas pericias y que, si fuera el caso, le iban a avisar”.