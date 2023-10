Mujer asesinada a puñaladas: sus nietas habrían presenciado el femicidio

Policiales Joven fue asesinada a golpes por su pareja que luego intentó quitarse la vida

Una mujer fue asesinada a puñaladas por su pareja durante una discusión ocurrida en su casa de la localidad correntina de Curuzú Cuatiá, donde se encontraba junto a sus dos nietas, y tras el femicidio el agresor escapó, aunque más tarde quedó detenido cuando caminaba por la vera de una ruta rumbo a la ciudad de Mercedes, donde el domingo se cometió otro crimen de género, que tuvo como víctima a una chica de 20 años, informaron fuentes judiciales y policiales.El hecho ocurrió es lunes, cerca de las 6.20, en una vivienda situada en Juan Pujol al 800, de Curuzú Cuatiá, a unos 320 kilómetros al sur de Corrientes Capital, donde se produjo una discusión entre, precisó el comisario Luis Romero, del Departamento de Relaciones Institucionales de la policía provincial.Al momento del hecho se encontraban en la casa dos nietas de Rolón, quienes estaban a su cuidado y que ahora se investiga si presenciaron o no el momento en que la mujer fue atacada a puñaladas por su pareja.Cuando la policía al domicilio, la mujer ya estaba muerta, mientras que el sindicado agresor había escapado, por lo que se inició una pesquisa que permitió su arresto horas después, añadieron los voceros.Según informó a titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Curuzú Cuatiá, María Barrero Sahagún, a cargo de la causa, las niñas quedaron a resguardo de un cuerpo de psicólogos, ya que "están shockeadas" debido a que "vivieron una situación espantosa".En diálogo con radio Sudamericana, la funcionaria judicial agregó que la investigación "es incipiente", que se está en la "etapa preliminar" y que se aguardan los resultados de pericias, entre ellas de la autopsia, para establecer las circunstancias del hecho y precisar las lesiones que produjeron la muerte de la víctima."Había dos menores en el domicilio, un familiar llegó al lugar y se encontró con esa situación", precisó Sahagún al ser consultada sobre cómo se tomó conocimiento del hecho.La fiscal no pudo confirmar si existieron denuncias previas de violencia de género por parte de la víctima, ya que aún se trabaja en la recolección de datos, mientras que confirmó el hallazgo de un arma blanca compatible con la empleada en el ataque en la vivienda donde se cometió el femicidio.Sobre el acusado, la funcionaria judicial dijo que tras el femicidio escapó -huida que quedó filmada en cámaras de seguridad de la zona-, aunque a las pocas horas fue capturado por efectivos de la policía provincial cuando caminaba por el kilómetro 77 de la ruta nacional 123, rumbo a la ciudad de Mercedes, donde el domingo se produjo otro femicidio."HDP ojalá y te pudras mal parido hoy estamos sin mi mamá x tu culpa", escribió en sus redes sociales uno de los hijos de la víctima, debajo del video que registró la huida del femicida.Mientras que el otro femicidio fue cometido la mañana del domingo y tuvo como víctima a una joven de 20 años que fue asesinada a golpes en su casa por su pareja, quien tras el ataque se disparó un balazo en la cabeza, lo que le produjo muerte cerebral, dijeron fuentes policiales.La joven asesinada fue identificada como Lorena Centurión (20), quien -según aseguraron sus familiares- sufría violencia de género por parte de su pareja.Familiares de la víctima aseguraron que su madre intentó denunciar a la pareja de la joven tiempo atrás, aunque no le tomaron la denuncia al decirle que era la propia chica quien debía radicarla.El femicidio fue cometido ayer a la mañana en un domicilio situado en la calle Cambá Castillo, de la zona noroeste de Mercedes, y la policía llegó al lugar alertada por un llamado al 911 de vecinos que escucharon gritos.Una vez en el domicilio, los efectivos encontraron a la joven muerta a golpes en la cabeza -presumiblemente aplicados con un objeto contundente- y a su pareja, identificada como Nicolás Niz, gravemente herido de un balazo.El sospechoso del femicidio fue trasladado al hospital Escuela "General San Martín", de la ciudad de Corrientes, donde los médicos le diagnosticaron muerte cerebral.El comisario Romero indicó a Télam que el arma empleada por Niz para dispararse se encontró en el lugar.Por otra parte, un tío de la mujer asesinada, identificado como Esteban Miño, dijo en declaraciones a Radio Dos que la madre de la víctima intentó denunciar los hechos de violencia de género que padecía su hija, aunque no le aceptaron la denuncia."La madre tomó dimensión de lo que le estaba pasando y de lo que podía suceder y de hecho terminó sucediendo", expresó Miño.Finalmente, sobre el crimen dijo: "Este señor no le pegó un tiro, le destruyó la cabeza a golpes. El ensañamiento, es indescriptible".El hecho es investigado como femicidio seguido de intento de suicidio por el fiscal de Instrucción de Mercedes Adrián Casarrubia, quien dispuso diversas diligencias a fin de determinar las causas de la muerte de la víctima y el objeto empleado en el ataque.El fiscal encomendó a la comisaría de Distrito Tercera de Mercedes la continuidad de los trámites del caso, al tiempo que aguarda los resultados de la autopsia al cuerpo de la víctima.