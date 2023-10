Alertó que su novio había sido asesinado en un robo, pero era mentira

El crimen se produjo en la calle Saenz Peña al 2100, en la zona de Villa Galicia, de esa localidad del partido de Lomas de Zamora, al sur del conurbano.



Todo se inició en las últimas horas cuando la protagonista, Adriana Luzuriaga, llamó al 911 y alertó que su novio había sido asesinado en medio de un robo.



Cuando los efectivos llegaron al lugar entrevistaron a Luzuriaga, quien manifestó que se hallaba durmiendo con su pareja, Juan Mangoni, de 56 años, cuando fueron sorprendidos por cuatro personas con pasamontañas, que asesinaron al hombre de varias apuñaladas y luego la obligaron a introducir el cuerpo en un tanque en desuso.



Fuentes policiales le confirmaron a Noticias Argentinas que la policía constató que la víctima "presentaba varias lesiones corto- punzantes".



Cuando el comisario mayor Ricardo Daniel Mocchetti,llegó al lugar se realizó el respectivo interrogatorio a la pareja de Mangoni comenzaron las confusiones y contradicciones.



"Se desdijo acerca de la cantidad de agresores, y comenzó a afirmar que solo eran un hombre y una mujer. También refirió que el ingreso fue por los fondos, resultando dicha tarea imposible, en virtud de los muros que rodean la edificación. Sumado a ello, indicó que cuando ultiman a la víctima los gritos y pelea fue de proporciones, no siendo advertida dicha situación por ningún vecino. Cuando se presenta Policía Científica y procesa el lugar, se constata que la finca poseía alarma y que estaba desactivada", detallaron las fuentes consultadas.



Otros de los datos que alertó a los efectivos es que cuando se realizó las pericias con luminol en la vivienda, se estableció que el crimen fue en el living por las diversas manchas hemáticas encontradas.



"Si bien había limpiado la escena del hecho, no tomó en cuenta que había sangre bajo los muebles, por lo que al retirar el mobiliario, se hallaron grandes manchas hemáticas, presuntamente de la víctima. Por último, se logró hallar los celulares de la pareja, los que tiró en el inodoro", indicaron.



"También se logró el secuestro de una computadora y una notebook que se hallaba bajo la ducha del baño, en una clara maniobra para destruir los dispositivos, dado que la casa contaba con cámara de seguridad interna", informaron.



Cuando las autoridades de la Fiscalía 11 se hicieron presentes, confirmaron que no había objetos faltantes dentro del domicilio.



Además, se extrajo de los celulares mensajes comprometedores, por los cuales se estableció que el crimen se habría producido por cuestiones pasionales.



De esta manera, se procedió a la inmediata detención de Adriana Luzuriaga por el delito de homicidio agravado por el vínculo.



La causa quedó en manos de la Fiscalía 16 de Lomas de Zamora, especializada en delitos de índole Sexual y de Genero.