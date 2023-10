Robó un auto con una mujer mayor adentro y chocó contra un árbol

Foto 1/2 Foto 2/2

Una noche de terror vivió una familia en barrio San Vicente, de Córdoba, cuando regresó de un cumpleaños. Francisco de 73 años, junto a su esposa llevaron a su cuñada y una prima hasta la casa. Al llegar, la pareja descendió y ayudó a que bajara una de las mujeres. En ese instante, aparecieron dos delincuentes a bordo de un vehículo, golpearon al conductor y lo obligaron a que les entregara la llave.



Uno de los ladrones se subió y aceleró a toda velocidad. En el asiento de atrás había quedado la cuñada de 79 años, de Francisco. Después de 10 cuadras, perdió el control en un badén y se estrelló contra un árbol y un poste.



El delincuente se bajó y continuó su fuga a pie. Pero la víctima sufrió graves heridas y debió ser trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece internada en terapia intensiva.



Según relató Francisco, les pidió por favor a los ladrones que no se fueran con la cuñada. Sin embargo, hicieron caso omiso y le gritaron con violencia: “Dejá la llave, dejá la llave”. “Mi cuñada está en terapia intensiva con lesiones cerebrales”, detalló.



Aún en shock, el hombre aseguró que quedó “temblando” y “no podía caminar” debido al golpe que recibió y la tensión del momento. “Me parecía increíble que me haya pasado algo así”, agregó preocupado.



El ladrón que manejaba escapó a la Villa Los Tinglados y no fue capturado. Su cómplice también sigue prófugo. (El Doce)