Camión volcó latas de cerveza en Oro Verde y le saquearon parte de la mercadería

Cómo ocurrió el accidente

Un doble accidente de tránsito se registró en la mañana de este lunes en el acceso a Oro Verde, sobre ruta provincial 11, más precisamente, frente al ingreso de la escuela Alberdi. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del siniestro.En primera instancia, volcó un camión que trasladaba unas 4800 latas de cerveza, las que quedaron diseminadas sobre el pavimento; algunos de los envases explotaron y perdieron su contenido, pero otras estaban siendo recuperadas por los operarios afectados a las tareas de limpieza. Según registró, el olor a cerveza era fuertísimo.Y momentos después, otro de los camiones que arribó al lugar para auxiliar al transporte siniestrado y hacer el trasbordo de la mercadería, cayó en una zanja antes de girar en el rulo de ingreso a Oro Verde.Personal municipal desviaba el tránsito vehicular a quienes transitaban desde Colonia Ensayo hacia Oro Verde o con destino a Paraná.“En la curva, el camión tuvo un problema mecánico y perdió parte de la mercadería”, confirmó a Elonce el responsable de una distribuidora local, Augusto, quien comandaba las tareas de limpieza para recuperar “lo más posible” de packs de cerveza.“De las 20 palets de mercadería, cayeron entre tres y cuatro”, indicó y reveló que el camión transitaba desde Zárate con destino a Paraná.Y agregó: “Al camionero, afortunadamente, no le pasó nada y se encuentra bien. Tampoco afectó a ningún tercero y eso es lo más importante, con lo cual, seguiremos trabajando”.“El camionero pertenece a un transporte tercerizado y agujo que hace 30 años presta servicio como chofer y era la primera vez que protagonizada un accidente”, explicó Augusto aTras el accidente, hubo vecinos que aprovecharon para retirar algunos packs de latas de cerveza, pudo saber“Es algo lamentable, pero es la realidad que nos toca vivir. Y fue más triste porque no solo sacaron mercadería que estaba en el piso, sino también mercadería que estaba en el camión, es decir que además de las latas dañadas, sacaron packs que representan dinero que alguien tendrá que pagar y será difícil recuperar lo perdido”, reveló el trabajador de la distribuidora local.