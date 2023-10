Policiales

“No me quemes

Domingo 8 de Octubre de 2023

Tres personas armadas y con antecedentes fueron detenidas en paso fronterizo

Durante el control, el conductor del auto dijo trabajar de UBER y que llevaba a una pareja. Tras requisa del vehículo hallaron un arma de fuego calibre nueve milímetros. "No me quemes no soy poli", dijo el portador del arma.