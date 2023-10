Revelan que hay ocho abusadores libres y cuatro con domiciliaria en Gualeguaychú

En lo que va del 2023, en Gualeguychú juzgaron a 18 hombres por abusos sexuales: 3 de ellos fueron absueltos, 4 condenados a prisión efectiva en juicio común, 3 condenados a prisión efectiva en juicio por jurado, 3 condenados a prisión condicional en juicio abreviado, 3 condenados a prisión efectiva en juicio abreviado y 2 suspensiones del juicio a prueba (lo que se conoce como “probation”).



De los 15 condenados por abusos sexuales de distinta índole, sólo los 3 que llegaron a un acuerdo en la pena de prisión efectiva recibida en juicio abreviado son los que están en la cárcel.



Mientras que los 3 que acordaron prisión condicional en juicio abreviado (pena aceptada por la víctima) están en libertad.



Con respecto a los 3 violadores (abusos sexuales agravados) que fueron hallados culpables por jurado popular, están todos en libertad con medidas de coerción, es decir que no pueden acercarse a sus víctimas ni tener contacto con ellas. Esto se debe a que la sentencia aún no está firme, ya que fueron apeladas ante Casación.



En la misma línea, los cuatro condenados a prisión efectiva en juicio común gozan del beneficio de la prisión domiciliaria, ya que también sus sentencias son de primera instancia, por lo que aún no están firmes.



Por el momento, la Cámara de Casación no ha resuelto estos casos, o se han interpuesto impugnaciones extraordinarias ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.



Finalmente, los dos hombres que están con “probation”, obviamente que están en libertad, publica el diario El Día. Vale aclarar que estas suspensiones de juicios a prueba son aceptadas por las víctimas, y se tratan de abusos ”menores”.