Ladrones armados entraron en una distribuidora y se llevaron $10 millones

Al menos cuatro delincuentes irrumpieron este viernes al mediodía en una distribuidora del barrio Echesortu y se alzaron con al menos $10 millones tras golpear y maniatar al propietario y los empleados que allí se encontraban.



El atraco tipo golpe comando ocurrió apenas pasado el mediodía en 3 de Febrero e Iriondo, cuando cuatro ladrones, tres de ellos armados, descendieron de un Renault Sandero gris y ganaron el ingreso al local, según indicaron testigos.



Inmediatamente exigieron la recaudación, maniataron a los empleados y al dueño y se llevaron la suma de $10 millones, además de los celulares y otros efectos personales de las víctimas.



Si bien no hubo disparos, la situación se tensó cuando reclamaron las llaves del disco rígido donde quedan registradas las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.



Fue en ese momento que uno de los malhechores goleó al dueño del local al no poder lograr su cometido, pese a que lograron violentar las cámaras antes de emprender la huida.



De acuerdo a datos preliminares, la policía habría encontrado el vehículo con el que se movilizaban los ladrones, aunque todo es materia de investigación mientras el dinero no aparece y tampoco el paradero de los delincuentes.



Los vecinos del barrio apuntaron que los robos en ese sector del barrio Echesortu es moneda corriente y que los delincuentes deambulan a toda hora y con total libertad para cometer todo tipo de arrebatos. (La Capital)