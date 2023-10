Escrachan a ladrón de botellas de whisky “para que se avergüence y ya no robe”

Escracharon a ladrones de botellas de wisky “para que se avergüencen y no roben más”

Una comerciante de Villaguay difundió las imágenes que muestran el momento en el que dos sujetos le roban dos botellas de whisky de las góndolas. El hecho ocurrió el miércoles por la noche en el minimercado ubicado sobre calle San Martín al 200.“Mientras uno hacía de campana, el otro robó dos botellas de whisky”, indicó la comerciante y confirmó aque a uno de los ladrones lo conoce porque era cliente del local.La mujer confió que no radicó la denuncia policial porque es una pérdida de tiempo y no logrará recuperar lo robado. “Difundí las imágenes porque indigna que hagan estas cosas, por lo menos así, escrachándolos, espero que sientan vergüenza y no roben más”.En el video al que accedió, puede verse cómo el sujeto, en menos de un minuto, sustrae las botellas de bebidas alcohólicas y las oculta entre sus ropas; mientras, su cómplice hace de campana.