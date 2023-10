Cadete murió al ser atropellado por un patrullero

Un motociclista que trabajaba como repartidor murió en Villa Gobernador Gálvez, este jueves, luego de ser embestido por un móvil policial.



Según indicaron testigos del accidente, el patrullero cruzó a gran velocidad la esquina de Libertador y Las Vegas y embistió al motociclista, que se movilizaba en una Suzuki 100 cc. La víctima fue trasladada al Hospital Anselmo Gamen y derivada al Provincial de Rosario, donde falleció producto de una hemorragia interna que le ocasionó un paro cardíaco.



La víctima tenía 34 años y trabajaba como cadete de delivery. "En el hospital lo mataron, hicieron un abandono de persona por aplicar el protocolo", afirmó su hermano.



"Primero me dijeron que era una quebradura. Mi hermano se quejaba de que no podía respirar y en el Gamen lo querían atar, dijeron que si no se callaba le iban a tener que atar las manos", afirmó, y añadió que los enfermeros "dijeron que estaba gravísimo pero que no lo podían tocar porque no estaba el médico, por protocolo".



Finalmente la víctima fue trasladada al Hospital Provincial de Rosario, donde falleció, indica La Capital.