Causa Christe: la querella descartaría un nuevo juicio ante el rechazo del STJ

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) denegó la concesión del recurso extraordinario federal que buscaba la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso por la muerte de Julieta Riera. Inicialmente, Jorge Julián Christe fue condenado por femicidio en un juicio por jurado, pero posteriormente, esa sentencia fue anulada por la misma Sala del máximo tribunal provincial.La Sala Penal rechazó los recursos presentados por la defensora técnica de Jorge Julián Christe, Mariana Barbitta; el Ministerio Público Fiscal, representado por el procurador general Jorge Amílcar Luciano García y el fiscal de Coordinación, Ignacio Aramberry; y la querella particular, representada por Corina Beisel.En esta nueva instancia, Germán Palomeque y Pedro Fontanetto, quienes llevan adelante la querella, dialogaron contras esta decisión.Pedro Fontanetto, explicó: "La anterior querella que participó en la primera etapa de este proceso presentó una impugnación extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, al igual que la fiscalía y la defensa desde otro punto de vista. El Superior Tribunal de Justicia notificó el rechazo de ese recurso extraordinario, por lo que nosotros como querellantesel organismo judicial más importante de nuestro país y garante de los derechos y garantías constitucionales,Debe dejar de lado los argumentos del Superior Tribunal de Justicia. Creemos que se ha vulnerado el principio de soberanía del jurado popular al retirar el veredicto condenatorio, respaldado por abundantes pruebas. Además, el Superior Tribunal de Justicia emitió esta resolución sin la perspectiva de género que corresponde, sin la debida diligencia. Es por eso que creemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como guardiana de la constitución nacional, debe revocar este fallo y devolver la soberanía al jurado popular de la provincia", añadió.En esta línea, Fontanetto, reafirmó:En lugar de ir a la policía, fue a la casa de su madre, quien es una persona que conoce mucho sobre derecho porque fue jueza. En todo momento, en lugar de actuar para esclarecer un posible accidente, actuó como encubridor de un crimen. Estamos convencidos de esto, porque conocemos el juicio, conocemos las pruebas, lo confirmó un jurado popular, lo confirmó la Cámara de Casación Penal y uno de los jueces del Superior Tribunal de Justicia.Por su parte, Germán Palomeque, agregó: "Para nosotrosEstamos convencidos de que la Corte va a poner orden y va a ratificar el veredicto de culpabilidad del jurado popular. Realmente, cuando uno ve los argumentos esbozados por estos jueces que votaron la anulación del juicio, nos parecen extremadamente endebles, y creemos que la Corte va a confirmar este veredicto, y no se va a tener que hacer un nuevo juicio”."En este caso, no solo hubo perspectiva de género, no solamente se subestimó al jurado, sino que también se esbozaron cuestiones como estado de indefensión por parte del imputado. El imputado tuvo asesoría letrada desde el día uno, propuso peritos de parte y tuvo consultores técnicos en el juicio. Además, cuenta con una capacidad económica que le permite estar sobrado de argumentos defensivos. Con el diario del lunes, por un resultado negativo, no se puede considerar que estuvo en un estado de indefensión", sumó el letrado."Como si esto no fuera suficiente, se criticaron las instrucciones de un juez técnico, que es el mejor en la provincia y el más capacitado respecto a la cuestión de jurados, incluso más que los propios jueces que anularon este veredicto. Además, estas instrucciones son estándares a nivel mundial. Entonces, creemos que no será necesario un nuevo juicio y confiamos en que la Corte Suprema de Justicia se abocará y resolverá esta cuestión”, indicó.En cuanto a como continua la situación procesal del acusado, Palomeque, explicó que "además de estos recursos extraordinarios originales de los que hablábamos, hubo uno dentro del incidente de prisión preventiva en el cual el propio Christe y su abogada solicitaban la excarcelación. Ambos recursos fueron denegados este miércoles por unanimidad.