Jubilados fueron víctimas de violento robo y vivieron "una película de terror"

Una pareja de jubilados del barrio República de la Sexta, de Rosario, vivió una pesadilla que duró una hora y media al quedar a merced de una banda de delincuentes que irrumpió este miércoles a la noche en su casa de Juan Manuel de Rosas al 2000. Las víctimas resultaron ilesas, pero fueron blanco de un violento hostigamiento, les gatillaron armas de fuego para amedrentarlas y los ataron de pies y manos y los amordazaron. Los delincuentes revolvieron toda la casa y se llevaron en 500 dólares, 40 mil pesos, alhajas, un par de relojes y otras pertenencias que pudieron cargar en una valija.



“El cielo está azul, hay sol y la vida continúa. Fue un mal momento, pero por suerte nos tocó gente muy profesional”, dijo Dante con tono de resignación con mezcla de amargura al comenzar a narrar los momentos vividos junto a Alicia, su compañera de toda la vida. La terrible historia que vivieron comenzó alrededor de las 20.45 cuando alguien tocó timbre a la puerta de su casa.



Dante se acercó a la puerta y apenas abrió unos centímetros, lo empujaron hacia adentro y lo tiraron al suelo. De acuerdo a lo que pudieron ver las víctimas los delincuentes tres varones y una mujer. El hombre destacó que los asaltantes no les causaron graves heridas, pero si los sometieron a una presión increíble para dos personas de 77 y 78 años.



“Lógicamente hubo golpes, torceduras de mano, de dedos; revólveres apuntando a la cabeza, a la boca, a las piernas, gatillaron varias veces a la cama diciéndonos una y otra vez 'mirá que hay balas', 'mirá que te voy a quemar'. En un momento, le dije: 'flaco, hacelo, total no voy a sentir nada'”, relató la mujer.



Alicia contó a LT8 que entregaron el dinero que tenían en ese momento, pero los asaltantes no quedaron satisfechos. “Querían más dólares, pero no teníamos más que 500. Ellos insistieron, pero no encontraron más porque no había más plata -añadió-. A mí me dejaron tirada en el piso del baño. Nos ataron a los dos, los pies, las manos, nos amordazaron. Yo conservaba unos billetes de un dólar para regalarle a mis nietos para los cumpleaños y los tipos creyeron que tenía más, por eso insistieron”.



“Estuvieron una hora y media, desarmaron toda la casa. Eran tres varones y una mujer. Se llevaron las cosas en valija, es decir que habrán venido en auto. Nos dejaron maniatados y cuando la perra dejó de ladrar nos dimos cuenta que ya se habían ido. Mi esposo que había quedado atado y de rodillas en la habitación, se levantó como pudo y fue hasta la cocina en busca de un cuchillo. Así me pudo desatar a mí. Así nos desembarazamos de esto”, relató Alicia.



La mujer no dudó en definir lo vivido anoche como “una película de terror". Y confesó: "Esto yo lo veía en la televisión. No podía creer lo que nos sucedía. Yo recé todo el tiempo y fuerte. La chica estaba al lado mío y yo le tomaba la mano y le decía estás haciendo un daño grande. Pero no había forma de hacerle entender que no había más plata. Se llevaron lo que había en efectivo que no era mucho”.



“Le doy gracias a Dios que no nos hicieron nada. Hubo maltrato, porque uno no está acostumbrado, y se llevaron todo lo que quisieron. Ojalá les sirva para algo”, agregó Alicia.