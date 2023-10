Cambió dólares en financiera, lo siguieron, lo atacaron y le robaron el dinero

? CAMBIÓ DÓLARES Y LO ENTREGARON

- El hombre había recibido pesos después de una transacción en una financiera

- Lo siguieron en una moto, le reventaron el vidrio y se llevaron la plata

? Villa Dominico pic.twitter.com/HdzT1B7IQA — Vía Szeta (@mauroszeta) October 4, 2023

“En Avellaneda esto está cada vez peor”, le asegura a Infobae Gabriel (45), nombre ficticio para la nota por una cuestión de seguridad, pero lo que le pasó no fue para nada irreal, sino un caso más de inseguridad en Conurbano, como se ve en el video que encabeza este artículo sobre una violenta salidera que ocurrió este mediodía.Comerciante de la zona Sur del Conurbano bonaerense, este martes alrededor de las 13, Gabriel cambió dólares por pesos en una financiera ubicada sobre la populosa avenida Mitre, justo en diagonal a la sede del club Independiente, una cuadra con varios bancos y algunos con custodia policial. Salió con el dinero en la mochila, la cargó en su Fiat 500 Cinquecento blanco y se fue directo para Villa Domínico.De regreso, a las 13.20, cuando estacionó su coche sobre la calle Pierres, a muy pocos metros del Parque Villa Domínico, un motochorro le destrozó la ventanilla de su auto para llevarse la mochila con dinero. No bien sintió el primer estruendo, la víctima salió corriendo y se refugió en la vereda de enfrente por la que pasaban vecinos con un niño. A 50 metros también había otra mujer con una criatura. Nada les importó a los delincuentes.“Sentí el golpazo y me fui. Tengo dos nenes, que se lleven el dinero”, se sinceró sobre cómo reaccionó ante el robo.Las imágenes de las cámaras de seguridad dejan en claro el modus operandi de los ladrones que lo siguieron desde la financiera. Incluso, se ve cómo no bien frenó Gabriel, uno se bajó de la moto para avanzarlo a la carrera y romperle la ventanilla del lado del acompañante. Lo hizo a cara descubierta. Mientras, su cómplice lo esperó a unos metros con el vehículo preparado para escapar por la avenida Mitre.“Ni siquiera dejé el auto en un estacionamiento, lo puse en doble fila, entré y salí. Había mucha gente en la calle y en el local”, repasa Gabriel sus movimientos. También cuenta que, antes de hacer la denuncia a la Policía Bonaerense, fue a cambiar la ventanilla del coche para poder circular, ya que se la cubre el seguro.Además, explicó que le reclamó a la financiera de donde sacó el dinero los videos para ver si se distingue a los ocupantes de la moto merodeando el lugar y así poder entregarle todo a la Policía Bonaerense. “Me dijeron que iban a ver el monitoreo”, dijo.La mecánica del ataque a Gabriel no es nueva ni tampoco sucede solo en el Conurbano. Por caso, el mes pasado se viralizó el video de un ataque motochorro en el barrio porteño de Recoleta: delincuentes atacaron a una mujer de 73 años y le sustrajeron un bolso con dinero cuando el vehículo en el que viajaba se detuvo en un semáforo a metros de la plaza Vicente López y Planes.Todo sucedió el martes 12 de septiembre pasado y, momentos antes del asalto, la víctima había salido de hacer un trámite en una casa de cambios ubicada a unas pocas cuadras frente a la plaza San Martín, en el barrio de Retiro. Fuentes del caso detallaron que llevaba una suma de 8 mil dólares y 1 millón de pesos. Los investigadores sospechan que hubo un entregador.El ataque ocurrió cuando el vehículo de alquiler el que viajaba la víctima del robo detuvo su marcha sobre la calle Montevideo, cerca del cruce con Vicente López. Mientras el conductor esperaba el cambio del semáforo, fue sorprendido por los dos ladrones que viajaban como acompañantes en las motos. Los videos muestran que los asaltantes comenzaron a golpear los vidrios del auto hasta romperlos. Luego, le quitaron el bolso y el teléfono celular a la mujer, que iba en el asiento trasero.