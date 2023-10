Hallaron un proyectil de mortero en el calabozo de una comisaría entrerriana

Un particular hallazgo causó revuelo en un pueblo entrerriano. Durante tareas de limpieza, encontraron un proyectil de mortero en el calabozo de la comisaría, supo Elonce.



“El proyectil de mortero estaba, desde hacía mucho tiempo, en uno de los calabozos que no se usa en la comisaría, donde se acumulan elementos secuestrados. Debido a que la dependencia policial se encuentra en reformas, durante las tareas de limpieza, fue encontrado este proyectil de uso militar”, explicó a Elonce el jefe de la Departamental policial de Nogoyá, Alejandro Fernández.



Cómo fue desactivada la munición militar



En la oportunidad, el comisario confirmó que personal de la Brigada Explosivos de Paraná hizo la desactivación, con lo cual, no corre riesgo de explosión. (Elonce)