Robaron en la casa del director municipal de Veteranos de Malvinas de Paraná

; el hecho de inseguridad ocurrió el sábado por la noche en el domicilio de calles Miguel David y Las Garzas de la capital entrerriana.“Barretearon la puerta de la mitad para la abajo y la doblaron hacia arriba.que usa en sus horas libres para fabricar muebles de madera: se llevaron”, especificó ala hija del damnificado, Lorena Benítez. En la oportunidad, lamentó que, a la fecha, “será imposible volver a comprar esas herramientas”.“La puerta quedó doblada desde la mitad hacia arriba; no sirve más”, reveló Benítez (h) y dio cuenta de la angustia y desesperación que vivió el fin de semana al no saber cómo cerrar propiedad tras el robo.“Por suerte, a las medallas por su acción en Malvinas no las tocaron porque era lo que más le preocupaba porque para él son reconocimientos que no tienen un valor económico”, acotó Lorena.En la oportunidad, agradeció la intervención del personal policial de comisaría decimoquinta y confirmó que los investigadores “encontraron huellas” en el lugar del robo.“Si alguien tiene datos sobre la bicicleta y las herramientas robadas, que por favor la dé a conocer y no compre los elementos sustraídos”, imploró la hija del veterano de Malvinas. Quienes puedan aportar información pueden hacerlo a los teléfonos