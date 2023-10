Delincuentes asesinaron a balazos a un comisario al intentar robarle la moto

por delincuentes que intentaron robarle la moto en la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, y por el crimen hay un aprehendido, informaron fuentes policiales y judiciales.El episodio tuvo lugar anoche, alrededor de las 20.55, cuando el comisario, quien se desempeñaba en la delegación La Plata de la División Crimen Organizado, aguardaba vestido de civil y a bordo de su moto Kawasaki blanca a que su esposa saliera de trabajar en una farmacia ubicada en la esquina de las calles Hipólito Irigoyen y Vieytes, de Banfield, en la zona sur del conurbano bonaerense.En esas circunstancias, varios delincuentes armados que se desplazaban a bordo de cuatro motocicletas intentaron robarle la suya, por lo que el comisario se resistió con su arma reglamentaria y, en medio de un tiroteo, fue atacado a balazos, detallaron los voceros.Finalmente, los asaltantes, que de acuerdo a lo que pudo observarse en cámaras de seguridad de la zona eran al menos siete, huyeron del lugar sin robar la moto de Romero, aseguraron testigos del hecho.En el tiroteo, el comisario recibió cuatro disparos -dos en el tórax, uno en su espalda y el restante en la cabeza-, por lo que debió ser trasladado de urgencia al hospital Gandulfo, donde finalmente falleció.Fuentes policiales señalaron que intervinieron en el lugar del hecho agentes de la comisaría 2da. de Banfield, quienes encontraron al menos 6 vainas servidas en la vía pública, aunque no el arma del comisario, que se cree fue robada por los asaltantes.En tanto, voceros judiciales indicaron aque anoche un hombre identificado como, mientras que los pesquisas trabajaban esta mañana para hallar al resto de los sospechosos.Esta mañana, una vecina de la zona que se identificó como Mónica relató a la prensa detalles del hecho y afirmó que su hija vio agonizar el comisario antes de que fuera trasladado al hospital Gandulfo."Era temprano, no eran ni las nueve de la noche. Es una avenida muy transitada con mucha luz. Ni siquiera escuchamos las motos escapando, escuchamos los tiros nada más. Escuché dos disparos que pensé que eran fuegos artificiales y se sentía el quilombo de la calle. Mi hija vio la sangre y cómo lo subían al muchacho a la ambulancia que ya estaba inconsciente. No se si llegó al Gandulfo con vida", contó la mujer.Interviene en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Gerardo Loureyro, quien caratuló el expediente como "homicidio en ocasión de robo".