Asesinaron de un tiro a una mujer y sospechan de una ex pareja

Una mujer de 41 años fue asesinada de hoy un balazo en el pecho en su casa de la localidad neuquina de Centenario y la Policía detuvo a su ex pareja, quien tenía una restricción de acercamiento por violencia de género, como principal sospechoso.



Durante el episodio, resultó herido de un balazo en uno de sus brazos un hombre que estaría junto a la víctima y también fue demorado.



El crimen se produjo en horas de la mañana en una vivienda situada en la calle Pablo Neruda al 2500 y la víctima fue identificada como Gisella Fuentes.



Tras un llamado a la Policía, agentes se presentaron en el lugar y encontraron a la mujer gravemente herida en la entrada de la vivienda, y junto a ella a su ex pareja, un hombre que enseguida fue demorado.



La mujer murió a los pocos minutos por una herida de bala en el pecho.



Poco después se constató que un segundo hombre, que se encontraba en la casa, había acudido por sus propios medios a un hospital de la zona con un disparo en un brazo, por lo que fue asistido y se encontraba fuera de peligro.



Ambos hombres, de unos 35 años, quedaron demorados, aunque se sospecha de la ex pareja de Fuentes, ya que tenía una restricción de acercamiento a la mujer por violencia de género, mientras se realizan las pericias pertinentes para establecer el origen de los disparos. (NA)