Otro cuento del tío: estafaron a una mujer y le robaron dinero en dólares

La víctima en esta oportunidad fue una mujer de 67 años, domiciliada en el barrio San Clemente de la localidad de Chajarí.



La mujer, recibió una llamada telefónica donde un hombre le dijo que llamaba en nombre de su esposo -el cual se encontraba fuera de la ciudad- y le dice que necesita anote las numeraciones de los billetes de dólares de serie vieja que dispone. Luego, que los coloque a todos en una bolsa y que los iban a pasar a buscar para cambiar por nuevos, ya que los de serie vieja estaban por salir de circulación.



Fue así como la jubilada, anotó alrededor de 60 números de serie y colocó los billetes de dólar de distintos valores (la mayoría de US$ 100), los cuales disponía de una herencia de su padre. Sin embargo, no pudo luego precisar el valor concreto de lo entregado, ya que puso algunos billetes más que no anoto y hubo otros que no entregó.



Minutos más tarde, se acercó a su vivienda un hombre caminando, bien vestido, del cual la denunciante dejó la descripción con las autoridades policiales. Es a esa persona a quien le entregó el dinero y luego el delincuente se retiró de forma peatonal.



Pasadas las horas, se comunica por teléfono con su esposo y se percata que había sido víctima de una estafa, por lo que efectúa la denuncia en la sede policial, desde donde se encuentran trabajando para resolver el hecho. (Diario Río Uruguay)